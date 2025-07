Tödlicher Schuss in Stuttgart-Ost: 18-jähriges Opfer war erst wenige Tage in Deutschland

1 Am Eingang der Bar soll ein 18-Jähriger einen elf Jahre älteren Mann schwer am Hals verletzt haben. Foto: Sebastian Steegmüller

In Stuttgart-Ost stirbt ein junger Mann durch die Kugel eines Polizisten. Zuvor soll das Todesopfer in einen Streit verwickelt gewesen sein, möglicherweise mit drei Männern?











Er muss wach bleiben, darf bloß nicht einschlafen. Diese Gedanken gingen in der Nacht zum Dienstag mehreren Gästen und Bedienungen einer Sportsbar an der Ostendstraße in Stuttgart-Ost durch den Kopf, als sie Erste Hilfe leisteten. Am Eingang der Raucherkneipe lag ein schwer verletzter Mann, der am Hals stark geblutet haben soll. Mit in Tüchern gepackten Eiswürfeln versorgten sie die Wunde des 29-Jährigen. Er soll nur wenige Minuten zuvor von einem 18-Jährigen im Streit mit einem scharfen Gegenstand attackiert worden sein – möglicherweise mit einer großen Scherbe, die am Tatort sichergestellt worden ist. Nach Polizeiangaben flüchtete der junge Tatverdächtige im Anschluss zu Fuß in einen benachbarten Hinterhof. Dort wurde er knapp eine Viertelstunde später von einem Polizisten gestellt und erschossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Beamten. Dies ist in Fällen wie diesen die übliche Vorgehensweise.