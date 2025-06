Tödlicher Polizeieinsatz in Wangen: Ein Ort will zurück in die Normalität

Ein Ort will zurück in die Normalität

1 Wangen feiert mit Blick zum Tatort. Foto: sichtlich mensch/Andy Reiner

Ein Polizist ist schwer verletzt, ein junger Straftäter tot. Zwei Tage später feiert der Musikverein Wangen an gleicher Stelle sein jährliches Musikfest. Wie passt das zusammen?











Das Absperrband ist verschwunden. Das Einschussloch im Fenster verdeckt der heruntergelassene Rollladen. Nichts deutet mehr auf den Polizeieinsatz hin, bei dem am Donnerstag in der Ortsmitte von Wangen (Kreis Göppingen) bei einer Festnahme ein Polizist schwer verletzt und ein 27-jähriger Mann aus Afghanistan getötet wurde. Die Menschen streben dem Pfarrbergfest zu, das der Musikverein Wangen in Sichtweite zum Tatort aufgebaut hat. Mit welchen Gefühlen sie dort hingehen? Als ein älterer Herr auf die Journalisten-Frage antworten will, zischt seine Frau dazwischen. „Wir gehen nur zum Essen“, sagt sie.