Todesursache von Valerie Perrine: Daran starb die US-Schauspielerin

Vor zwei Wochen starb die "Superman"-Schauspielerin Valerie Perrine mit 81 Jahren. Jetzt wurde die Todesursache bekannt.
Am 23. März starb die US-Schauspielerin Valerie Perrine (1943-2026) im Alter von 81 Jahren. Jetzt steht die offizielle Todesursache fest. Wie das "People"-Magazin aus der Sterbeurkunde berichtet, starb sie an einem akuten Herz-Kreislauf-Stillstand. Als zugrunde liegende Todesursache wurde ihre Parkinson-Erkrankung angegeben. Die Diagnose hatte sie 2015 erhalten. Dem Gesundheitsamt von Los Angeles zufolge spielte zudem Demenz eine Rolle bei ihrem Tod.