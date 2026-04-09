Todesursache von Valerie Perrine: Daran starb die US-Schauspielerin

Vor zwei Wochen starb die "Superman"-Schauspielerin Valerie Perrine mit 81 Jahren. Jetzt wurde die Todesursache bekannt.

Am 23. März starb die US-Schauspielerin Valerie Perrine (1943-2026) im Alter von 81 Jahren. Jetzt steht die offizielle Todesursache fest. Wie das "People"-Magazin aus der Sterbeurkunde berichtet, starb sie an einem akuten Herz-Kreislauf-Stillstand. Als zugrunde liegende Todesursache wurde ihre Parkinson-Erkrankung angegeben. Die Diagnose hatte sie 2015 erhalten. Dem Gesundheitsamt von Los Angeles zufolge spielte zudem Demenz eine Rolle bei ihrem Tod.

Eine Freundin gab ihren Tod bekannt Perrines Tod hatte ihre Freundin Stacey Souther auf dem Facebook-Account der Schauspielerin bekannt gegeben. "Mit tiefer Trauer muss ich die herzzerreißende Nachricht mitteilen, dass Valerie gestorben ist", schrieb sie. "Sie begegnete der Parkinson-Krankheit mit unglaublichem Mut und Mitgefühl, ohne sich jemals zu beklagen." Sie bezeichnete Perrine als "wahre Inspiration", ohne die die Welt "weniger schön" erscheine.

Perrine feierte ihren Durchbruch 1974 mit dem Biopic "Lenny" über den Standup-Comedian Lenny Bruce. Für ihre Rolle als Honey, seine Ehefrau, wurde sie bei den Oscars und Golden Globes als beste Hauptdarstellerin nominiert. Bei den Filmfestspielen von Cannes erhielt sie den Preis als beste Darstellerin.

Einem breiten Publikum wurde sie zudem durch ihren Auftritt als Miss Teschmacher in "Superman" von 1978 sowie der zwei Jahre später erschienenen Fortsetzung bekannt. Ihre letzte Kinorolle übernahm sie in "Silver Skies", bevor ihre Parkinson-Erkrankung 2015 ihre aktive Karriere beendete.