Tod von Tatiana Schlossberg: Maria Shriver kann es nicht begreifen

Tatiana Schlossberg, Enkelin von John F. Kennedy, ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Maria Shriver trauert öffentlich um ihre Verwandte, die "das Licht, der Humor, die Freude" gewesen sei.
Am 30. Dezember hat erneut ein schwerer Schicksalsschlag die Kennedy-Familie erschüttert. Im Alter von nur 35 Jahren ist Tatiana Schlossberg (1990-2025), Enkelin des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963), am Dienstag verstorben. Erst wenige Wochen zuvor hatte sie ihre Leukämie-Erkrankung öffentlich gemacht. Ihre Verwandte Maria Shriver (70) verabschiedet sich auf Instagram mit bewegenden Worten.