Tod von Tatiana Schlossberg: Maria Shriver kann es nicht begreifen

Tatiana Schlossberg, Enkelin von John F. Kennedy, ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Maria Shriver trauert öffentlich um ihre Verwandte, die "das Licht, der Humor, die Freude" gewesen sei.

Am 30. Dezember hat erneut ein schwerer Schicksalsschlag die Kennedy-Familie erschüttert. Im Alter von nur 35 Jahren ist Tatiana Schlossberg (1990-2025), Enkelin des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963), am Dienstag verstorben. Erst wenige Wochen zuvor hatte sie ihre Leukämie-Erkrankung öffentlich gemacht. Ihre Verwandte Maria Shriver (70) verabschiedet sich auf Instagram mit bewegenden Worten.

Trauer um ihre "süße, geliebte Tatiana" "Ich kehre heute an diesen Ort zurück, um meiner süßen, geliebten Tatiana, die heute diese Erde verlassen hat, Tribut zu zollen", schreibt Shriver zu mehreren Bildern von Schlossberg. "Ich kehre an diesen Ort zurück, um ihrer liebevollen und unterstützenden Familie, die zusammenkam und alles tat, was sie tun konnte, um ihr zu helfen, Tribut zu zollen und sie zu ehren." Sie kehre aber "mit gebrochenem Herzen" zurück, "weil Tatiana das Leben liebte". Schlossberg habe "höllisch gekämpft".

"Ich kann es nicht begreifen. Ich kann es überhaupt nicht begreifen", erklärt die Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger (78) zum Tod ihrer Verwandten. "Sie kämpfte wie eine Kriegerin. Sie war tapfer, stark, mutig." Schlossberg habe "mit ihrem außergewöhnlichen Ehemann George und den Kindern Eddie und Josie ein wunderschönes Leben geschaffen" gehabt.

"Tatiana war das Licht, der Humor, die Freude"

Maria Shriver (70), die Cousine von Schlossbergs Mutter Caroline Kennedy (68), bittet darum, für die Verstorbene und die trauernden Angehörigen zu beten - ganz egal welchen Glaubens eine Person ist. "Tatiana war das Licht, der Humor, die Freude", schreibt sie weiter. Schlossberg sei nicht nur klug und frech gewesen, sondern auch fürsorglich und "eine perfekte Tochter, Schwester, Mutter, Cousine, Nichte, Freundin, alles davon..." Die Familie wolle daher auch sicherstellen, dass Schlossbergs Kinder stets wissen, "was für ein wunderbarer, mutiger Geist ihre Mutter war und immer sein wird".

Die Nachricht vom Tode Schlossbergs hatte die JFK Library Foundation im Namen der Familie in einem Instagram-Post mitgeteilt. "Unsere wunderschöne Tatiana ist heute Morgen von uns gegangen. Sie wird für immer in unseren Herzen sein", hieß es in dem Beitrag. Tatiana Schlossberg, Tochter von Caroline Kennedy und Edwin Schlossberg, machte im November ihre Leukämie-Erkrankung in einem Gastbeitrag für das Magazin "The New Yorker" öffentlich. Demnach stellten die Ärzte kurz nach der Geburt ihrer Tochter im Mai 2024 die Diagnose.