Tod durch Polizeikugel in Stuttgart-Ost: Obduktion widerspricht Augenzeugenvideo

Die Staatsanwaltschaft kommt zu dem Ergebnis: Der tödliche Polizeischuss in Stuttgart-Ost im Juli 2025 war Notwehr. Zu ihrer Begründung liefert sie neue, überraschende Details.
Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, einen tödlichen Polizeischuss vor acht Monaten im Stuttgarter Osten strafrechtlich nicht zu verfolgen, hat weitere Fragen aufgeworfen. Der Vorfall am 1. Juli 2025 war von einem Anwohner per Smartphone gefilmt worden – und das Video zeigt, dass der Schuss auf einen flüchtigen Tatverdächtigen fällt, als dieser dem Polizeibeamten den Rücken zukehrt und mit einem Sprung über einen Zaun zu flüchten versucht. Wie kann die Staatsanwaltschaft das mit Notwehr begründen?