Tochter von John Travolta : Ella Bleu zeigt sich ohne BH auf Magazin-Cover

Die Tochter von Hollywoodstar John Travolta und der verstorbenen Kelly Preston sorgt für Aufsehen: Für das Cover des "HardCopy"-Magazins posiert Ella Bleu Travolta in einem gewagten Look - unter ihrem schwarzen Designermantel trägt sie nur Jeans und Stiefeletten.
Ella Bleu Travolta (25) sorgt für Schlagzeilen. Die Tochter von Hollywoodstar John Travolta (71) und der verstorbenen Schauspielerin Kelly Preston (1962-2020) ziert das Cover der "Fantazia"-Ausgabe des "HardCopy"-Magazins - und präsentiert sich besonders freizügig.