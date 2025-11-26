Tochter von John Travolta : Ella Bleu zeigt sich ohne BH auf Magazin-Cover

Die Tochter von Hollywoodstar John Travolta und der verstorbenen Kelly Preston sorgt für Aufsehen: Für das Cover des "HardCopy"-Magazins posiert Ella Bleu Travolta in einem gewagten Look - unter ihrem schwarzen Designermantel trägt sie nur Jeans und Stiefeletten.

Ella Bleu Travolta (25) sorgt für Schlagzeilen. Die Tochter von Hollywoodstar John Travolta (71) und der verstorbenen Schauspielerin Kelly Preston (1962-2020) ziert das Cover der "Fantazia"-Ausgabe des "HardCopy"-Magazins - und präsentiert sich besonders freizügig.

Designerlabels von Kopf bis Fuß In einem langen schwarzen Mantel des Labels Monot und einer Saint-Laurent-Jeans kniet sie für die Kamera auf dem Boden. Darunter trägt sie - nichts. Die Haare sind locker nach hinten gestylt, das Make-up betont die Augen. Burgunderrote Balmain-Stiefel vollenden den provokanten Look.

Die Aufnahmen im Magazin zeigen Ella Bleu in weiteren modischen Outfits, die allesamt einen jugendlich-modernen Ansatz verfolgen. Mal präsentiert sie einen von den 1970er-Jahren inspirierten braunen Gucci-Look, mal ein durchsichtiges schwarzes Oberteil mit Hose, unter dem rosa Satin-Dessous hervorblitzen. Ein weiteres Bild zeigt sie in einem taillierten Mantel mit Gürtel und kniehohen Stiefeln.

Auf ihren Social-Media-Kanälen teilte die 25-Jährige sowohl das Cover als auch Aufnahmen aus dem Innenteil des Magazins. "Ich bin sooo glücklich und fühle mich geehrt, Teil dieser wunderbaren Ausgabe zu sein", schrieb sie zu den Bildern und bedankte sich beim Team um Fotograf Mariano Vivanco.

Zweites großes Cover in diesem Jahr

Für Ella Bleu Travolta ist es bereits das zweite prestigeträchtige Magazin-Cover innerhalb weniger Monate. Ende Juli erschien sie auf dem Titel des "Hunger"-Magazins - in einer Chanel-Tweedjacke, die auch Popstar Taylor Swift (35) getragen hatte. Das schwarze Minikleid darunter zierte ein Perlengürtel. Das Haar war zum eleganten Jackie-Kennedy-Bob gestylt.

Ella Bleu Travolta verfolgt derzeit parallel Karrieren in der Schauspielerei, der Musik und dem Modeln. "Für mich zumindest gehen diese beiden Welten Hand in Hand", erklärte sie dem "Hunger"-Magazin über die Verbindung von Gesang und Schauspiel.

Lob vom Magazin für ihre Arbeitsweise

Das "HardCopy"-Magazin zeigte sich beeindruckt von der Art, wie Ella Bleu an ihre verschiedenen Projekte herangeht. Die Redaktion beschrieb sie als jemanden, der "mit entwaffnender Begeisterung" über seine Arbeit spricht, "wie eine Handwerkerin - aufmerksam für Rhythmus, Sorgfalt und die kleinen Entscheidungen, die eine Szene oder einen Song prägen".