Nach dem Pariser Debütantinnenball gingen Videos viral, die Apple Martin in ein schlechtes Licht rückten. Seitdem häuften sich Mobbing-Vorwürfe gegen die Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin. Nun hat sie sich öffentlich geäußert.
Apple Martin (21) hat genug: Nachdem in den sozialen Medien seit Langem hartnäckige Gerüchte kursierten, sie sei wegen Mobbing von ihrer Schule bzw. Universität verwiesen worden, meldete sich die Tochter von Schauspielstar Gwyneth Paltrow (53) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) nun persönlich zu Wort.