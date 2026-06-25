Zwei Wochen nach der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft hat sich die US-Schauspielerin Kaley Cuoco erstmals wieder auf einem roten Teppich gezeigt - und ihren Babybauch in einem schwarzen Umstandskleid selbstbewusst in Szene gesetzt. Tochter Matilda bekommt eine kleine Schwester.
Kaley Cuoco (40) hat ihren Babybauch zum ersten Mal öffentlich präsentiert. Bei der Premiere der HBO-Serie "Leben, Larry und das Streben nach Unglück" in Los Angeles legte die Schauspielerin die Hände schützend unter ihren Bauch und strahlte in die Kameras. Es war ihr erster Auftritt auf dem roten Teppich, seit sie ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte.