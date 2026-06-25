Zwei Wochen nach der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft hat sich die US-Schauspielerin Kaley Cuoco erstmals wieder auf einem roten Teppich gezeigt - und ihren Babybauch in einem schwarzen Umstandskleid selbstbewusst in Szene gesetzt. Tochter Matilda bekommt eine kleine Schwester.

Kaley Cuoco (40) hat ihren Babybauch zum ersten Mal öffentlich präsentiert. Bei der Premiere der HBO-Serie "Leben, Larry und das Streben nach Unglück" in Los Angeles legte die Schauspielerin die Hände schützend unter ihren Bauch und strahlte in die Kameras. Es war ihr erster Auftritt auf dem roten Teppich, seit sie ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte.

Für den Anlass entschied sich der "The Big Bang Theory"-Star für ein schlichtes schwarzes Maxi-Kleid mit langem Rock, dazu kombinierte Kaley Cuoco mehrere goldene Halsketten. Am Finger blitzte der Verlobungsring ihres Partners Tom Pelphrey (43), der unter anderem aus den Serien "Ozark" und "Task" bekannt ist.

Den Abend dokumentierte Cuoco anschließend selbst auf Instagram. Dort schrieb sie über die Premiere, sie habe "den Bauch mit ausgeführt", und schwärmte davon, Teil der Welt von Comedian Larry David (78) sein zu dürfen: Die Serie sei so lustig, dass sie vor Lachen "beinahe entbunden" hätte.

Matilda bekommt eine Schwester

Erst gut zwei Wochen zuvor hatten Cuoco und Pelphrey ihr Babyglück verkündet. Am 10. Juni teilte die 40-Jährige auf Instagram Familienfotos sowie Spiegelselfies ihres wachsenden Bauchs - samt Gender-Reveal-Kuchen, dessen pinkes Inneres das Geschlecht verriet. Tochter Matilda, die im März 2023 zur Welt kam und inzwischen drei Jahre alt ist, bekommt also eine kleine Schwester.

In der Bildunterschrift hielt Cuoco fest: "Unsere kleine Familie vervollständigen, was für ein Traum, der wahr wird!" Die bisherige Schwangerschaft sei "auf vielfache Weise etwas holpriger" verlaufen, fügte sie hinzu, doch das Paar sei "so dankbar für diesen Moment". Pelphrey adelte sie scherzhaft als "Mädchen-Papa für immer".

Hochzeit? Erst einmal kein Thema

Kennengelernt hatten sich die beiden im April 2022, damals eingefädelt von ihrem gemeinsamen Manager. Seit August 2024 ist das Paar verlobt. Mit der Hochzeit lassen sie sich allerdings bewusst Zeit. Gegenüber dem Magazin "People" hatte Cuoco bereits 2024 erklärt, mit der Planung noch nicht begonnen zu haben.

Stattdessen, deutete sie damals schon an, könnte vor der Trauung ein weiteres Kind kommen. "Wir werden alles in der falschen Reihenfolge machen", sagte sie seinerzeit und stellte klar: "Das ist unser Plan."