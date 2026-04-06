Tochter Elisa ist da: Mesut Özil zum dritten Mal Vater geworden

Schöne Nachrichten bei Mesut Özil: Der Ex-Fußballer und seine Frau Amine sind wieder Eltern geworden. Ihr drittes Kind kam schon vor einigen Tagen zur Welt und heißt Elisa.

Mesut Özils (37) Familie ist größer geworden: Am Ostersonntag verkündeten der Ex-Fußballprofi und seine Frau Amine Gülşe Özil (32) auf Instagram die Geburt ihrer dritten Tochter. "Allah sei Dank bist du gesund zur Welt gekommen, unsere schöne Tochter Elisa", hieß es auf Türkisch unter dem Post. Außerdem verrieten sie, dass das Baby bereits am 2. April das Licht der Welt erblickt hat.

Dazu teilten sie zwei Schwarz-Weiß-Fotos: auf dem einen sind die Hände der Eltern und der beiden älteren Geschwister neben dem Neugeborenen zu sehen, das zweite Bild zeigt die winzigen Füße der kleinen Elisa.

Drei Özil-Mädchen

Elisa ist das dritte Mädchen im Hause Özil. Die erste Tochter Eda kam im März 2020 zur Welt, die zweite, Ela, im September 2022. Mesut und Amine Özil hatten sich im Januar 2019 verlobt und noch im selben Sommer in Istanbul geheiratet - Trauzeuge bei der Hochzeit war der umstrittene türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan, enger Vertrauter und langjähriger Wegbegleiter des Ex-Nationalspielers. Heute lebt die Familie in Istanbul, wo Özil nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2023 beim Verein Istanbul Başakşehir geblieben ist.

Seit 2018 hat Mesut Özil mit dem deutschen Fußball und seiner Öffentlichkeit abgeschlossen. Auslöser war ein gemeinsames Foto mit Erdoğan vor der Weltmeisterschaft in Russland, das eine heftige Debatte über Loyalität und Nationalität entfachte. Nach dem frühen WM-Aus Deutschlands erklärte Özil seinen Rücktritt aus der Nationalelf in einer Stellungnahme, in der er dem DFB und deutschen Medien Rassismus und mangelnden Respekt vorwarf. Seit 2025 ist er Mitglied des Parteivorstands von Erdoğans Partei, der AKP.

Zwei einstige Mitspieler kommentierten aber dennoch: Lukas Podolski und Jerome Boateng versahen den Geburts-Post mit Herzchen und betenden Händen.