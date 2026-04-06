Tochter Elisa ist da: Mesut Özil zum dritten Mal Vater geworden

Schöne Nachrichten bei Mesut Özil: Der Ex-Fußballer und seine Frau Amine sind wieder Eltern geworden. Ihr drittes Kind kam schon vor einigen Tagen zur Welt und heißt Elisa.
Mesut Özils (37) Familie ist größer geworden: Am Ostersonntag verkündeten der Ex-Fußballprofi und seine Frau Amine Gülşe Özil (32) auf Instagram die Geburt ihrer dritten Tochter. "Allah sei Dank bist du gesund zur Welt gekommen, unsere schöne Tochter Elisa", hieß es auf Türkisch unter dem Post. Außerdem verrieten sie, dass das Baby bereits am 2. April das Licht der Welt erblickt hat.