Tobi Krell in Stuttgart: So war es bei Checker Tobi in der Liederhalle

Es gibt diese Momente, die nur den wenigsten Lehrern vergönnt sind. Wenn im Physikunterricht nach Freiwilligen für ein Experiment gesucht wird, und sich ein Wald von Armen und Händen in die Höhe reckt zum Beispiel. Wenn Tobias Krell fragt, wer denn Lust aufs Mitmachen habe, dann bleibt an diesem Samstag in der Stuttgarter Liederhalle kaum ein Arm unten. Es ist nicht viel mehr als ein wenig angewandte Physik, die er da auf der Bühne zum Besten gibt. Aber Tobias Krell ist halt kein Lehrer. Tobias Krell ist Checker Tobi.

Mehr als 180 Sendungen bei der ARD Wer Kinder im Grundschulalter hat, oder in den letzten 13 Jahren hatte, für den ist Checker Tobi zumeist ein guter Bekannter. Bei der ARD hat er schon mehr als 180 Sendungen gemacht, in denen kindgerecht die Welt erklärt, pardon, gecheckt wird. Von A wie Alte Griechen, bis Z wie Zeit reicht die Spanne an Themen, Klebstoff, Oktoberfest, Martin Luther oder Hochgebirge. Es gibt fast nichts, was nicht gecheckt worden ist. Inzwischen ist das Checker-Universum erweitert um einen Podcast (Check Pod), zwei Kinofilme und dann als Höhepunkt des persönlichen Aufeinandertreffens die Live-Shows.

Checker Tobi beim Interview der Kinderzeitung. Foto: Lichtgut

Der Vergleich mit den Lehrern ist natürlich gemein. Tobias Krell muss sich an keinen Lehrplan halten, sondern rauscht mit Skatebord auf die Bühne und bringt dort erst einmal eine übermannshohe Becherpyramide zu Fall. Welcher Oberstudienrat kann seinen Unterricht schon so beginnen. Andererseits sind Krell und sein hinter ihm stehendes Team schon bemüht, nicht nur Klamauk und das Beste aus den Experimentierkästen zum Besten zu geben, sondern die Zusammenhänge des Lebens auf diesem Planeten möglichst kindgerecht zu erklären.

Dass aufgeheizte Meere ein Problem sind, und den Klimawandel beschleunigen, das lässt sich erzählen – oder anschaulich demonstrieren, indem man Mentos-Bonbons mal in kalte, und mal in warme Cola gibt. Mit höchst unterschiedlichen Effekten. Was man denn so machen könne gegen den Klimawandel, will Krell von seinem Publikum wissen. Autos erfinden, die schlechte Luft einsaugen und Sauerstoff auspusten, kommt da als Vorschlag. Und auch die anderen Antworten zeigen, dass dieses Thema sehr präsent ist bei den Kindern.

Mischung aus Lieblingslehrer und super Kumpel

Die Hauptzielgruppe von Tobi Krell trägt T-Shirt-Größe 110 bis 158, in diesen Varianten bietet zumindest das Merchandising entsprechendes Material in blau und rot. Auf der Bühne erklärt der Mann, der demnächst seinen 40. Geburtstag feiert und für sein Publikum eine Mischung aus Lieblingslehrer und super Kumpel ist, dass die Einnahmen daraus gespendet werden. Und dann, wie die Tricks im Fernsehstudio funktionieren. Dass ein wenige Sekunden dauerndes Filmchen über einen Fallschirmsprung weder ein echtes Flugzeug noch einen echten Sprung, dafür aber einen ganzen Drehtag benötigt. In den gut 20 Minuten einer jeden Checker-Sendung geht es Schlag auf Schlag, das Bühnenprogramm kann nicht geschnitten werden und hat gelegentlich Längen. Doch die weiß der Lieblingslehrer-Super-Kumpel gekonnt zu überbrücken.

Ob sich sein Publikum an das Bernoulli-Prinzip erinnern wird, mag fraglich sein, an die Luftkanone, die Pappbecher von den Köpfen pustet aber auf jeden Fall. Und dass flüssiger Stickstoff Rosen zerbrechen und Luftballons schrumpfen lässt, das werden ein paar hundert Kinderaugen auch nicht vergessen. Ebenso wenig wie die Ankündigung, dass im Frühjahr der dritte Kino-Film erscheinen wird. Zum Anfüttern gab es auch schon mal den ersten Ausschnitt.