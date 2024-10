Tischtennis-Talent Elisa Nguyen: Schon mit 15 Jahren bei der EM am Start

1 Starke Vorhand: Elisa Nguyen vom DJK Sportbund Stuttgart im Nationaltrikot Foto: /Manfred Schillings

Die ebenso talentierte wie trainingsfleißige Elisa Nguyen vom DJK Sportbund Stuttgart bestreitet in Linz ihre erste EM bei den Erwachsenen. Experten trauen ihr für die Zukunft viel zu – doch zunächst geht es darum, wertvolle Erfahrungen zu sammeln.











Im Tischtennis folgt Großereignis auf Großereignis, was ziemlich an die Substanz geht, aber nichts an den hohen Ambitionen der deutschen Starterinnen und Starter ändert: Vor jedem Turnier lautet das Ziel, mindestens einen Podestplatz zu holen. Zuletzt hat das bei den Olympischen Spielen nicht geklappt, die schwarz-rot-goldenen Netz-Werker gingen in Paris leer aus. Weshalb sich die Deutschen für die EM im österreichischen Linz besonders viel vorgenommen haben, vergeben werden dort bis zum Sonntag Medaillen im Einzel, Doppel und Mixed. Zu den Favoriten gehören Dang Qiu (Nürtingen) und Annett Kaufmann (Bietigheim), doch die Region Stuttgart hat bei diesen Titelkämpfen noch ein bisschen mehr zu bieten: ein Talent, dem Experten für die Zukunft viel zutrauen.