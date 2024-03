1 Die Entscheidung steht: kein Stuttgarter Männer-Tischtennis mehr in der dritten Liga. Im Bild: der derzeitige Sportbund-Spitzenspieler Dauud Cheaib. Foto: Archiv Günter Bergmann

Statt dritter Liga künftig nur noch Oberliga – die Vereinsverantwortlichen beschließen einen Neuanfang. Im Kontrast dazu steht der aktuelle Erfolg der Frauenmannschaft.











Schon vor der 0:6-Niederlage im Derby gegen den TTC Bietigheim-Bissingen am Samstag waren die Chancen der Tischtennis-Männer des DJK Sportbund Stuttgart auf den Klassenverbleib in der dritten Liga nur noch theoretischer Natur. Inzwischen sind sie auf dem Nullpunkt – allerdings noch aus einem ganz anderen als tabellarischen Grund. Zum Ablauf der Meldefrist für die nächste Saison hat die Vereinsführung nämlich entschieden, ihr Team unabhängig vom sportlichen Ausgang nicht mehr für die aktuelle Spielklasse zu melden. Mehr noch: sich stattdessen in die Oberliga Baden-Württemberg zurückzuziehen. Das sind zwei Etagen tiefer als bisher. „Wir werden dort einen Neuanfang mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs machen“, sagt der Trainer Thomas Walter.