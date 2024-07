Internationaler Katzentag Was sie über Katzen unbedingt wissen sollten

Miau. Damit fängt das Rätsel schon an. Warum maunzen Katzen, wenn Menschen in der Nähe sind? Warum werfen sie sich beim Streicheln auf den Rücken? Und: Was macht einen Kater eigentlich zum Kater und eine Katze zur Katze?