Tipps fürs Wochenende: Mütter, Mangos und Musik ohne Ende

Das Wochenende hält jede Menge Programm für nahezu jedes Alter und jeden Geschmack bereit.
Am Sonntag ist Muttertag. Statt Blumen von der Tanke sucht man da vielleicht lieber etwas Hübsches, Handgemachtes. Bestimmt fündig wird man beim Sindelfinger Handwerkermarkt an diesem Samstag und Sonntag. An 62 Ständen ist von 10 Uhr bis 18 Uhr (sonntags ab 11 Uhr) in der Altstadt eine große Auswahl an Schmuck, Keramik, Textil und vielen weiteren Arten von Handwerkskunst geboten. Dazu gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm - unter anderem mit dem Spielmobil im Serenadenhof.