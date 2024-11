Hier sind unsere zehn Vorschläge für einen Silvester-Kurztrip. So wird der Jahreswechsel unvergesslich.

Der Weg ist das Ziel

Eine Silvesterflucht der besonderen Art hat der Veranstalter Wikinger Reisen im Angebot. Er bietet Ruhesuchenden über den Jahreswechsel eine Wanderreise ins Herz des malerischen Pfaffenwinkels an. Die Region liegt im Süden Oberbayerns zwischen den Flüssen Lech und Loisach. Sanfte Hügel, Wälder und Seen so weit das Auge reicht – eingerahmt von der majestätischen Bergkette der Alpen. Dazu diese Ruhe. Naturnaher und friedlicher kann man das Jahr wohl kaum ausklingen lassen.

30. 12. 24 bis 4. 1. 25, ab 998 Euro pro Person; www.wikinger-reisen.de

Nordlichter statt Raketen

Aufs Feuerwerk verzichtet wird auch ganz bewusst bei einem Angebot, das der Single-Reise-Veranstalter Sunwave für den Jahreswechsel 2024/2025 konzipiert hat. Sunwave-Gäste verbringen Silvester fernab des Großstadt-Trubels in den tief verschneiten Wäldern Lapplands und werden – mit etwas Glück – die magischen Nordlichter bestaunen. Für die Tage vor und nach dem Jahreswechsel gibt es ein abwechslungsreiches Programm, zum Beispiel eine Elch-Safari.

27. 12. 24 bis 2. 1. 25, ab 1799 Euro inkl. Flug; www.sunwave.de

Dresscode: Bademantel!

„Manche mögen’s heiß“ – wer sich für dieses Motto eines Filmklassikers aus dem Jahr 1959 begeistert, ist am Silvesterabend im Hotel Aunhamer im niederbayerischen Bad Griesbach richtig. Denn hier kann man das Jahr 2024 in verschiedenen Saunen des mehr als 1000 Quadratmeter großen Spa-Bereichs ganz entspannt ausklingen lassen. Zwischen 19 und 2 Uhr dinieren die Gäste dann an Tischen rund um den Innenpool. Dresscode? Bademantel natürlich!

Vier Nächte (z. B. 30. 1. 24 bis 2. 1. 25) ab 494 Euro pro Person; www.das-aunhamer.de

Stilles Feuerwerk in Südtirol

Ein etwas „anderes“ Silvester kann man auch im Südtiroler Dorf Sexten erleben, das im gleichnamigen Tal auf 1300 Meter Meereshöhe liegt. Um dem Trubel am letzten Tag des Jahres zu entgehen, haben die Einwohner Silvester kurzerhand auf den 30. 12. 24 vorverlegt. Und statt mit Böllern und Raketen wird das Jahr 2024 hier mit einem „stillen Feuerwerk“ verabschiedet. Dann steigen Hunderte Ballons, bestückt mit je einer Wunderkerze, in den Nachthimmel. Dazu ertönt „Time to Say Goodbye“, das Lied, mit dem der italienische Tenor Andrea Bocelli 1995 berühmt wurde. Ein unvergesslich schönes Schauspiel. Wer auch bei der Übernachtung den Fokus auf Nachhaltigkeit legt, ist im Naturhotel Leitlhof in Innichen gut aufgehoben.

DZ ab 324 Euro inklusive Halbpension; www.leitlhof.com

Theater, Theater

Oder wie wäre es, im sächsischen Meiningen, der Theaterhauptstadt des 19. Jahrhunderts, ins neue Jahr zu rutschen? Die Teilnehmer dieser Kultur-Silvesterreise, die Studiosus im Programm hat, logieren und tafeln dort wie Adel und Bürgertum von einst direkt in der Altstadt. Am Silvesterabend besuchen sie das Musical „Jekyll & Hyde“ im Meininger Staatstheater. Danach gibt es ein festliches Dinner mit Musik und Tanz im Romantik-Hotel Sächsischer Hof. An den Tagen vor und nach dem Jahreswechsel stehen ein Besuch des Schauspiels „Wild Christmas“ und des Neujahrskonzerts auf dem Programm.

28. 12. 24 bis 2. 1. 25, ab 1825 Euro pro Person ohne Anreise, www.studiosus.com

Evergreens am Bayerischen Meer

Für Silvester-Reisende, die gern das Tanzbein schwingen, hat sich die bayerische Chiemsee-Schifffahrt etwas einfallen lassen. Am 31. Dezember um 21 Uhr legt die „MS Edeltraud“ im Hafen von Prien ab. Hits, Evergreens und Schmachtfetzen bescheren dem Partyvolk dann einen hoffentlich unvergesslichen Silvesterabend. Um Mitternacht bestaunen die Passagiere das Feuerwerk vom Wasser aus. Von Bord haben sie freien Blick auf die gesamte Uferlinie des Bayerischen Meers. Die Silvester-Sause auf dem Chiemsee kostet inklusive Getränke und Mitternachtssnack 129 Euro zzgl. VVK;

www.partyschiffxxl.de/silvester-partyschiff

Mit Donauwalzer ins neue Jahr

Privatpersonen in Ungarns Hauptstadt Budapest dürfen keine Raketen abschießen – umso spektakulärer ist an Silvester das Feuerwerk, das die Stadt für Einheimische und Besucher inszeniert. Einen tollen Blick auf das Spektakel haben die Passagiere von Flusskreuzfahrtschiffen. Der Luxus-Reise-Veranstalter Windrose hat eine entsprechende Silvesterreise im Portfolio. Wer diese bucht, wird die Tage vor und nach dem Jahreswechsel auf der klassischen Donauroute zwischen Passau und Budapest erleben. Während die Donaulandschaft vorbeigleitet, kann man in Erinnerungen an das vergangene Jahr schwelgen und Pläne fürs kommende Jahr schmieden.

29. 12. 24 bis 4. 1. 25, ab 1740 Euro pro Person, www.windrose.de

Jahreswechsel im Himalaja

In Nepals zweitgrößter Stadt Pokhara wird zur Verabschiedung des alten und zur Begrüßung des neuen Jahrs ein fünftägiges Straßenfest gefeiert. Das „Pokhara Street Festival“ ist eine einzigartige Gelegenheit, das Beste der nepalesischen Kultur zu erleben – von Essen und Musik bis hin zu Tanz und Kunsthandwerk. Der Nepal-Spezialist Hauser Exkursionen bietet seinen Gästen eine entsprechende Reise über den Jahreswechsel an. „Nepal – Himalaja zum Kennenlernen“ heißt sie und beinhaltet neben Silvester in Pokhara noch weitere Attraktionen.

25. 12. 24 bis 7. 1. 2025, ab 2795 Euro pro Person inkl. Flug; www.hauser-exkursionen.de

Silvester unter Palmen

Shorts und Flip-Flops statt Mantel und Mütze – für Reisende, die während des Jahreswechsels nicht frieren wollen, wäre eine Kreuzfahrt im Orient die richtige Option. Zum Bespiel auf der „Aida Prima“. Das Schiff sticht am 29. Dezember in Abu Dhabi für eine siebentägige Cruise in See. An Silvester macht die „Aida Prima“ an der 14 Kilometer langen Insel Sir Bani Yas im Persischen Golf fest. Gefeiert wird an Bord – mit Silvestermenü, Kaviar-Büfett und einem Mitternachtsimbiss. Dazu gibt’s Livemusik, DJs, Comedy und um 0 Uhr die legendäre Aida-Lasershow.

29. 12. 24 bis 5. 1. 25, ab 1250 Euro pro Person, https://aida.de

Im Schatten des Ätna

Sonne statt Schnee – damit punktet auch eine Silvesterreise, die der Veranstalter ASI zum Jahreswechsel anbietet. Der Wanderreise-Spezialist aus Österreich „entführt“ seine Gäste in den Süden Italiens. Am Fuße des sagenumwobenen Vulkans Ätna können die Teilnehmer eine Woche lang das Flair des winterlichen Siziliens genießen. Jeden Tag steht eine andere Wanderung durch Siziliens vielfältige Landschaften auf dem Programm. Den Silvesterabend feiert die Gruppe gemeinsam – mit mediterranen Speisen und lokalem Wein.

29. 12. 24 bis 5. 1. 25, ab 2290 Euro pro Person im Doppelzimmer inkl. Flug, www.asi-reisen.de