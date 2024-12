Tiktoktrend erreicht Stuttgarter Discounter: Dubai-Schokolade gibt es bei Aldi und Lidl nur abgezählt und auf Nachfrage

1 Die Schokolade mit Pistazienfüllung und Kadayif hat es in die Discounter geschafft. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Discounterketten Lidl und Aldi nehmen Dubai-Schokolade in ihr Sortiment auf. Auch in Stuttgarter Filialen lockt der Hype die Kunden an.











Während einige den TikTok-Trend längst satt haben, sorgt Dubai-Schokolade weiter für volle Kassen – jetzt auch in den Discountern. Seit Montag haben Lidl und Aldi die begehrte Schokolade in ihrem Sortiment – auch in Stuttgart. Chaotische Szenen wie vor wenigen Wochen bei einer Lindt-Filiale in der Stuttgarter Calwer Straße mit langen Schlangen und Gedränge sind ausgeblieben, die Nachfrage ist dennoch hoch.