1 Lena (links) und Lisa bei der Premiere ihres Kinofilms „Get Up“. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Robert Schmiegelt

Lisa und Lena Mantler aus Stuttgart gehören zu den bekanntesten Influencerinnen ihrer Generation. Inzwischen gehen sie getrennte Wege und Lisa verkündete nun ihre Schwangerschaft. Wir zeigen die Karriere der Zwillinge in Bildern.











Blonde lange Haare, Zahnspangen und gleiche Outfits – so präsentierten sich die in Stuttgart aufgewachsenen Zwillinge Lisa und Lena Mantler jahrelang in den sozialen Netzwerken und wurden mit ihren Lipsync- und Tanzvideos auch über Deutschland hinaus bekannt. 2015 gelang den damals 13-Jährigen auf Tiktok, das damals noch Musical.ly hieß, der Durchbruch. Fortan machten sie im Doppelpack Karriere – und das äußerst erfolgreich. Inzwischen gehen die Beiden beruflich getrennte Wege und Lisa gab ihre Schwangerschaft bekannt. Wir blicken zurück, wie die Karriere der außergewöhnlichen Internetstars startete.