1 Ist für TikTok bald Schluss in den USA? Foto: Sergei Elagin / shutterstock.com

Kein TikTok mehr in den USA? Dieses Szenario könnte bald Realität werden. Wie es aktuell im Rechtsstreit steht, erfahren Sie hier.











Link kopiert



Die beliebte Video-Plattform TikTok steht in den USA unter erheblichem Druck. Ein neues Gesetz, der „Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act“, könnte dazu führen, dass TikTok ab dem 19. Januar 2025 nicht mehr in den Vereinigten Staaten verfügbar ist. Doch worum geht es genau, und was bedeutet das für die Nutzer?