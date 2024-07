Ein vermeintlich neuer Essenstrend aus Amerika sorgt derzeit bei Deutschen und Österreichern für Verwunderung. Losgetreten hat ihn eine Amerikanerin auf der Social-Media-Plattform TikTok.

Dort postet sie unter dem Nutzernamen „archivedchef“ regelmäßig Rezept-Videos. Das Video, das sie am 11. Juni veröffentlicht hat, geht seit einigen Tagen viral und wurde inzwischen fast 20 Millionen Mal auf TikTok wiedergegeben.

So werden die „Scrambled Pancakes“ serviert

Zu sehen: Pancake-Teig, den die Amerikanerin zunächst in eine heiße Pfanne gibt. So weit, so normal. Dann beginnt sie, den noch flüssigen Teig mit einem Pfannenwender zu verrühren und zu zerdrücken, und sagt dabei auf Englisch: „Fasst das nicht falsch auf, aber ihr habt Pancakes euer ganzes Leben falsch zubereitet. Wusstet ihr, dass man sie verrühren sollte, genau wie bei einem Rührei?“

Am Ende bleiben viele kleine, braun gebratene Pancakestückchen übrig. Die Amerikanerin serviert sie mit Puderzucker, Sahne, Sirup und Blaubeeren. Sie nennt ihre Zubereitung „Scrambled Pancakes“ und glaubt offenbar, eine Innovation kreiert zu haben.

Nutzer weisen Amerikanerin auf Kaiserschmarrn hin

Während sich viele englischsprachige Nutzer begeistert zeigen und von „genial“ und „lebensverändernd“ schreiben, weisen zahlreiche deutschsprachige Kommentare auf ein und dieselbe Sache hin: Dieses Rezept ist nicht neu. Die Nutzer schreiben: „Es ist Kaiserschmarrn“, „In Österreich nennen wir das Kaiserschmarrn“, oder „Amerika kennt keinen Kaiserschmarrn.“

Unter dem TikTok-Video kommentieren zahlreiche Nutzer, dass es sich bei dem Rezept um Kaiserschmarrn handelt. Foto: TikTok/Screenshot

Tatsächlich erinnert die Zubereitung stark an die traditionelle österreichische Süßspeise, die auch in Deutschland sehr beliebt ist. Identisch ist sie allerdings nicht, wie einige Nutzer in den Kommentaren anmerken. Sie schreiben: „Macht man Kaiserschmarrn nicht anders?“, oder „Das ist kein Kaiserschmarrn.“

In der Tat gibt es einige Unterschiede. Das österreichische Original wird zunächst einige Zeit angebraten, bevor es zerkleinert wird, und nicht schon, wenn der Teig noch komplett flüssig ist. Serviert wird Kaiserschmarrn außerdem traditionell mit Puderzucker, Rosinen und Pflaumen- oder Apfelmus – keine Sahne, kein Sirup, keine Blaubeeren.

Trotz der Unterschiede – eine wahre Innovation sind die amerikanischen „Scrambled Pancakes“ wohl kaum.