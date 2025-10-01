Aus alten Jeans ein It-Piece zaubern? Kein Problem! 2025 feiert Mode-Upcycling vor allem auf TikTok ein großes Comeback. Mit etwas Fantasie und ein paar Tricks entsteht aus langweiligen Teilen ein individuelles Fashion-Statement, das mehr Likes sammelt als Fast Fashion.
Second Hand war gestern: Jetzt wird Mode selbst gemacht! Upcycling, also das kreative Umgestalten von Kleidung, erlebt 2025 einen regelrechten Hype. Vor allem die Gen Z hat das Thema für sich entdeckt und macht Schluss mit Massenware. Stattdessen lieben sie individuelle Fashion-Pieces, die Persönlichkeit zeigen. Auf TikTok explodieren die Views für Videos, in denen aus alten Basics coole Unikate werden. So gelingt der Start in die Upcycling-Karriere.