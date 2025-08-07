Tigermücken: „Ich konnte nicht mehr im Garten sitzen“

Anwohner in Weilimdorf plagt die eingewanderte Asiatische Tigermücke. Wir haben Stimmen vor Ort eingefangen.
Großer Auftrieb im Privatgarten Eisenhardt in Weilimdorf: Auf dem Grundstück der Reisach-Siedlung hat kürzlich eine Informationsveranstaltung zum Thema Bekämpfung der Tigermücke stattgefunden – und es kamen viele Anwohner und Interessierte, um zu hören, was das Gesundheitsamt Stuttgart und die Firma Icybac, eine Tochter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), zu sagen hatten. Was für Tipps gibt es gegen die sich rasant verbreitende Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus), die in der Region um Korntal-Münchingen schon länger und seit geraumer Zeit auch in Weilimdorf nachgewiesen ist? Wie kann man ihre Verbreitung eindämmen?