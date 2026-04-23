Tigermücke in Stuttgart: Worauf Gartenbesitzer jetzt achten müssen

Die Saison der Asiatischen Tigermücke geht wieder los. Was müssen Reiserückkehrer und Gartenbesitzer jetzt beachten? Ein Experte gibt Tipps.
Die Asiatische Tigermücke – die ursprünglich aus dem südostasiatischen Raum stammt – breitet sich seit einigen Jahren auch in der Region Stuttgart aus. In den Stuttgarter Stadtbezirken Weilimdorf, Mühlhausen und Vaihingen hat sie sich bereits angesiedelt. Das bereitet Experten angesichts einer möglichen Übertragung von Infektionskrankheiten wie Dengue-, Chikungunya-, Zika- und West-Nil-Virus Sorgen. Ab Mai startet die Saison der Asiatischen Mücke, die im Unterschied zu heimischen Mücken vor allem am Tag aktiv ist und sticht.