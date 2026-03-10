Tierschutz in Waiblingen: Kommt eine Kastrationspflicht für Katzen in Waiblingen?

Die Katzenpopulation in Waiblingen steigt ständig, viele Tiere sind krank. Die Stadt will deshalb eine Katzenschutzverordnung erlassen. Welche Folgen hat das für Halter und Katzen?
Die Zahl ist schwindelerregend: Aus einer unkastrierten Katze können in zehn Jahren theoretisch bis zu 200 Millionen Nachkommen entstehen. Das hat der Deutsche Tierschutzbund errechnet. In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) will man der ständig steigenden Katzenpopulation und den damit einhergehenden Problemen nun mit einer neuen Verordnung begegnen.