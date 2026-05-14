Tierschutz in Stuttgart: Verbot in Stuttgart – Roboter dürfen jetzt nachts nicht mehr mähen

Mähroboter fügen laut der Stadt Stuttgart Igeln und anderen Tieren „erhebliche Verletzungen oder Verstümmelungen“ zu. Nun greift eine neue Verfügung. Das mögliche Bußgeld: fünfstellig.
Die Bilder sind grausig. Von Igeln, die langsamer waren als der Mähroboter. Das kommt laut Experten leider immer wieder vor. Die automatischen Mäher nähert sich leise an und machen auch vor Tieren nicht Halt. Die Messer können Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren „erhebliche Verletzungen oder Verstümmelungen“ zufügen, heißt es seitens der Stadt Stuttgart.