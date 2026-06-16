Tierschutz in Stuttgart: Unzählige Fische sterben in den Turbinen der Wasserkraftwerke

Durch den Sog geraten viele Fische in die Maschinen oder bleiben am Rechen hängen. Lösungen, um den massenhaften Tod zu verhindern, sind gerade am Neckar schwierig.

Es ist ein lautloser und unsichtbarer Tod, den unzählige Fische in den Kraftwerken entlang des Neckars erleiden: Sie werden in den Turbinen zerquetscht oder sterben vor Erschöpfung an den vorgeschalteten Rechen, weil sie dem Wassersog nicht mehr entkommen können. Das alles passiert seit Jahrzehnten, und doch haben die meisten Menschen noch nie davon gehört. Und leider verändert sich zumindest am Neckar auch wenig, da dort technische Lösungen besonders schwierig und teuer sind.

Entlang des schiffbaren Teils des Neckars gibt es 29 Wasserkraftwerke sowie sechs Gas- und Kohlekraftwerke. Da viele Fischarten, vor allem strömungsliebende oder wandernde Arten wie Aal, Barben oder Nasen, immer der stärksten Strömung folgen, geraten sie unweigerlich zu den Rechen an den Kraftwerken. Am Neckar gibt es wegen der Staustufen und Schleusen kaum eine andere Strömung.

Die Fische landen am Ende mit Müll im Container

„Fische haben aber nur Kondition für drei Sekunden“, erklärt Hans-Hermann Schock, der Vorsitzende des Württembergischen Anglervereins - die Tiere entkämen deshalb dem Sog am Rechen nicht und würden gegen die Stangen gedrückt, bis der dazugehörende Kran das angesammelte Material samt Fischen abräumt und in Container lädt. Kleinere Fische passieren den Rechen und können in den Wasserkraftwerken in den Turbinen verletzt oder getötet werden. Durch den Druck platzt häufig auch die Schwimmblase.

In den sechs Gas- und Kohlekraftwerken am Neckar, die im vergangenen Jahr zusammen 96 Millionen Kubikmeter Wasser zur Kühlung angesaugt haben, ist die Situation etwas anders. Dort gibt es meist eine ganze Reihe hintereinandergeschalteter Rechen, damit die Pumpen nicht durch Äste oder Plastikteile beschädigt werden. Da dort die Kraft des stürzenden Wassers nicht benötigt wird wie in einem Wasserkraftwerk, kann viel besser die Fließgeschwindigkeit verringert werden; die Fische können also auch wieder zurückschwimmen. Wie Franziska Fahrbach von der EnBW betont, seien auch vielerorts Feinrechen installiert worden, die sehr viele Fische nicht passieren können, und auch Fischscheuchanlagen, die die Fische etwa durch optische Signale oder durch einen leichten Stromfluss davon abhalten, zu den Rechen zu schwimmen.

Am Rechen eines Wasserkraftwerkes liegt ein toter Fisch. Foto: RP Karlsruhe

Wie viele Fische in den Kraftwerken am Neckar umkommen, weiß aber niemand genau. Die einzige bekannte Untersuchung ist schon älter als ein Jahrzehnt: Frank Hartmann, der Leiter der Fischerbeibehörde am Regierungspräsidium Karlsruhe, hat von 2011 bis 2014 ein Monitoring an der Kühlwasserentnahme des ehemaligen AKWs Philippsburg geleitet. In den vier Jahren wurden 6,6 Millionen Fische gezählt. Hartmanns Fazit: „Der Großteil der gezählten Fische ist zu Tode gekommen.“ Damals habe die EnBW aber auch dort den neuesten Stand der Technik etabliert. Das Unternehmen selbst äußert sich zur Todesrate von Fischen in ihren Kraftwerken nicht, weder zu Philippsburg noch anderswo.

Weitere Schätzungen, welcher Prozentsatz der Fische umkommt, bewegen sich zwischen fünf und 100 Prozent, je nach Fischart, Flusssystem und Turbine. Aber bei 29 Wasserkraftwerken am Neckar dürfte kaum ein wandernder Fisch heil im Rhein ankommen - ein Tier, das es selbst durch zehn Turbinen unbeschadet schafft, hat immer noch 19 weitere vor sich. Das räumt auch Susanne Schüle ein; sie ist Projektleiterin Umwelt bei der Neckar AG. Der Neckar AG, eine hundertprozentige Tochter der EnBW, gehören 26 Wasserkraftwerke.

Kaum ein Aal schafft den langen Weg in die Nordsee

Gerade beim Aal ist die Lage dramatisch. Die Anglervereine setzen zwar viele Aale ein, und das sei auch gut so, meint der bekannte Fischbiologe Ralf Haberbosch. Denn die Aale blieben zehn bis 20 Jahre in ihrem Gewässer: „Der Besatz nutzt also vor Ort dem Bestand.“ Irgendwann aber wollen die Aale in die Nordsee: „Aber die Kraftwerke überlebt kein Aal - der Besatz nutzt also für den langfristigen Arterhalt gar nichts.“ Es gibt aber zumindest einen Berufsfischer, der im Auftrag der Neckar AG Aale an Staustufen herausholt und per Lastwagen in den Rhein fährt.

Nicht überall ist die Situation so schlecht wie am Neckar. Die Nebenflüsse wie Enz oder Kocher weisen trotz der Wasserkraftwerke noch eigene Strömungen auf, denen die Fische folgen können. Dort gibt es auch Fischtreppen. Am Neckar seien vor vielen Jahrzehnten zwar auch Fischtreppen gebaut worden, sagt Felix Hertenberger vom Regierungspräsidium Stuttgart, aber sie funktionierten schlicht nicht. An den Nebenflüssen sind daneben auch sonstige technische Lösungen einfacher möglich. Fischschonende Rechen etwa seien dort mittlerweile Standard, sagt Susanne Schüle.

Neuere Anlage mit Feinrechen an einem kleineren Wasserkraftwerk Foto: RP Karlsruhe

Am Rhein sind die Wasserkraftwerke oft zehn Mal größer als jene am Neckar. Die Turbinen sind riesig, und sie drehen sich langsamer: „Die Gefahr von Stoß- und Quetschverletzungen bei der Passage ist deshalb geringer“, sagt Frank Hartmann. Er will aber keinesfalls Entwarnung geben: „Es treten auch am Rhein erhebliche Schädigungen an Fischen auf.“

Am Neckar dagegen seien solche fischschonende Rechen kaum einsetzbar, weil meist die notwendige Fläche fehle, sagt Susanne Schüle. Dabei müsste der Rechen horizontal oder vertikal stark schräg gestellt werden. Den Fischen gelingt es dann, entlang des Rechens oder bei vertikalen Rechen nach oben zu schwimmen; so gelangen sie in eine Röhre, die um das Kraftwerk herumführt - die Fische wären gerettet. Problem sei aber oft auch, dass der Rechen oder die Abwanderungsröhre durch Treibgut verstopfe, so Schüle.

Am Wasserkraftwerk Aldingen plant die Neckar AG derzeit erstmals am Neckar einen solchen neuen Rechen - der Kostenpunkt für die gesamte ökologische Durchgängigkeit, also inklusive Fischauf- und -abstieg, liegt bei 23 Millionen Euro.

Eine weitere Möglichkeit, die Fische besser zu schützen, sind moderne Turbinen. Die Kanten können weniger scharf gemacht werden, und der Zwischenraum zwischen der eigentlichen Turbine und dem Mantel kann möglichst klein gearbeitet sein, damit dort Fische nicht mehr eingequetscht werden können. Daneben werden in den USA erstmals Maschinen gefertigt, die weniger Druck erzeugen - womöglich sind letztlich sogar die hohen Drücke schädlicher für die Fische als die direkten mechanischen Einwirkungen.

Neue Turbine senkt Mortalität um 37 Prozent

Am Wasserkraftwerk Hirschhorn, kurz vor Heidelberg, hat die Neckar AG bereits eine von zwei baugleichen Turbinen entsprechend umgerüstet: „Die Mortalität der Fische hat sich dadurch um rund 37 Prozent verringert“, sagt Schüle. Daneben wurde dort auch eine Fischscheuche installiert. Ein Problem bei der Kontrolle der Wirksamkeit sei aber gewesen, dass man außer der invasiven Art der Schwarzmeergrundel kaum andere Fische angetroffen habe - auch das ist ein alarmierendes Ergebnis.

Frank Hartmann und Ralf Haberbosch bescheinigen der Neckar AG, offen zu sein für Veränderungen. An der Murg bei Forbach hat die EnBW etwa einen einzigartigen Fischaufzug verwirklicht. Aber am Neckar stehe alles noch sehr in den Anfängen, meint Ralf Haberbosch.

Wasserrechte laufen 2034 aus - wie geht es dann weiter?

Ein gewisses Hindernis für den Fischschutz ist auch die politische Situation. Die Wasserrechte der Neckar AG für alle Wasserkraftwerke laufen nach hundert Jahren bald aus, konkret Ende 2034. Und der Bund hat sich noch nicht entschieden, wie es danach weitergeht. Solange halte sich die Neckar AG mit größeren Investitionen zurück, heißt es.

Susanne Schüle betont, dass man trotzdem vieles mache. Rolf Haberbosch und Hans-Hermann Schock finden sogar, dass man jetzt grundsätzlich über die Wasserkraftwerke nachdenken sollte: Ihr Beitrag zur Stromerzeugung liege insgesamt bei wenigen Prozent - das rechtfertige die großen ökologischen Schäden nicht mehr. Susanne Schüle sieht es naturgemäß anders. Die Wasserkraftwerke gebe es seit hundert Jahren am Neckar, der dramatische Rückgang der Fische sei aber ein Phänomen der letzten Jahrzehnte: „Es muss also noch andere bedeutende Faktoren geben.“