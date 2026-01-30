Misshandelt, vernachlässigt, entsorgt: Für traumatisierte Reitpferde gibt es nun in Backnang einen Zufluchtsort, an dem sie wieder Vertrauen in den Menschen fassen können.
Pferde haben eine reine Seele – davon ist Eileen Kraus überzeugt. Anders lässt sich kaum erklären, wieso selbst schwer traumatisierte Tiere dem Menschen nochmal eine Chance geben. Zum Beispiel Jessy. Das 25 Jahre alte Deutsche Reitpony mit weißer Blesse hat schlimme Jahre hinter sich. An diesem frostigen Vormittag steht es in einer Außenbox des Reitstalls von Sarah Gross in Backnang-Horbach (Rems-Murr-Kreis), kaut genüsslich Heu und lässt sich das fuchsfarbene Fell von der Wintersonne wärmen.