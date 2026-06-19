Tierschützer beklagen Missstand: Tauben-Küken stürzen in Bietigheim-Bissingen regelmäßig in den Tod

Tierschützer in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) fordern ein Taubenhaus an der viel befahrenen B27. Die Stadt lehnt den Vorschlag jedoch ab – trotz 5000 Unterschriften.
Die Aufregung ist an diesem Vormittag groß. Eigentlich wollten die Mitglieder der Gruppe Taubenblicke von ihrer Arbeit berichten. Doch kurz vor dem Termin an der Eisenbahnbrücke über der B 27 beim Bietigheimer Bahnhof wird eine Taube verletzt aufgefunden. Sandra Heesen bringt das Tier zum Tierarzt und stößt deshalb verspätet zur Gruppe. Für die Ehrenamtlichen ist der Vorfall ein weiterer Beleg dafür, wie schwer es Stadttauben vielerorts haben.