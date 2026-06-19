Tierschützer beklagen Missstand: Tauben-Küken stürzen in Bietigheim-Bissingen regelmäßig in den Tod

Tierschützer in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) fordern ein Taubenhaus an der viel befahrenen B27. Die Stadt lehnt den Vorschlag jedoch ab – trotz 5000 Unterschriften.

Die Aufregung ist an diesem Vormittag groß. Eigentlich wollten die Mitglieder der Gruppe Taubenblicke von ihrer Arbeit berichten. Doch kurz vor dem Termin an der Eisenbahnbrücke über der B 27 beim Bietigheimer Bahnhof wird eine Taube verletzt aufgefunden. Sandra Heesen bringt das Tier zum Tierarzt und stößt deshalb verspätet zur Gruppe. Für die Ehrenamtlichen ist der Vorfall ein weiterer Beleg dafür, wie schwer es Stadttauben vielerorts haben.

Unter der Brücke wird schnell deutlich, worum es den Tierschützerinnen vor allem geht. Hoch oben in den Nischen und Vorsprüngen der Eisenbahnkonstruktion nisten zahlreiche Tauben. Dort legen sie ihre Eier und ziehen ihre Jungen groß. Doch die Brücke wird für viele Küken zur Falle. Sobald sie sich in den engen Nistplätzen bewegen, geraten sie über den Rand und stürzen auf die darunter verlaufende Bundesstraße.

Das Betreuen der Taubennester an der viel befahrenen B27 verlangt den Frauen einiges ab. Foto: Simon Granville

Es ist ein Missstand, der den Frauen von der Initiative Taubenblicke keine Ruhe lässt. „Wir wollen etwas dagegen tun, dass es hier weiter Tauben regnet“, sagt Marina Tenbült. Der drastische Ausdruck kommt nicht von ungefähr. Immer wieder liegen Jungtiere verletzt oder orientierungslos am Fahrbahnrand. Manche überleben den Sturz, andere nicht. Rund zehn Ehrenamtliche haben sich deshalb in einer WhatsApp-Gruppe organisiert. Mehrmals täglich sprechen sie sich ab, wer die Brücke kontrolliert und nach abgestürzten Küken sucht.

Der Einsatz war bisher alles andere als vergeblich: „In diesem Jahr seit April haben wir 36 Küken von der B 27 gerettet“, berichtet Nina Bögner, die sich seit etwa sechs Jahren für Stadttauben engagiert. Die Tiere werden anschließend versorgt, aufgepäppelt und vorübergehend in einem Taubenschlag untergebracht. Um die Nester zu erreichen, stellen die Frauen regelmäßig Leitern auf und klettern in luftige Höhen. „Ich habe Höhenangst, aber ich mache es trotzdem“, sagt Marina Tenbült und blickt nach oben.

Tierschützer verweisen auf bundesweit bekanntes Modell

Für die Ehrenamtlichen steht fest: Ein Taubenschlag in unmittelbarer Nähe der Brücke könnte die Situation dauerhaft entschärfen. Dort würden die Tiere Futter und Nistmöglichkeiten finden. Gleichzeitig könnten Eier gegen Attrappen ausgetauscht werden, um die Population kontrolliert zu verringern. Das Verfahren orientiert sich am sogenannten Augsburger Modell, das bundesweit als Beispiel für ein tierschutzgerechtes Taubenmanagement gilt.

Die Stadt Bietigheim-Bissingen sieht die Einrichtung eines Taubenhauses jedoch kritisch. Man habe in den vergangenen Jahren verschiedene Modelle geprüft, Taubenhäuser in anderen Kommunen besichtigt und Erfahrungen ausgewertet, erklärt die stellvertretende Pressesprecherin der Stadt, Ina Klein. Das Ergebnis: Derzeit gebe es keine vielversprechende Lösung für Bietigheim-Bissingen.

„Am Geld würde es nicht scheitern.“ Marina Tenbült, Sprecherin von Taubenblicke

Als Problem nennt die Stadt zunächst die Standortfrage. Es fehle ein Platz, der von den Tieren zuverlässig angenommen werde, ohne zusätzliche Tauben anzulocken. Zudem könne ein Taubenhaus nach Einschätzung der Verwaltung nur funktionieren, wenn gleichzeitig andere Nistmöglichkeiten weitgehend verschlossen würden. Gerade in der Altstadt sei dies kaum umzusetzen.

Auch die Situation an der Brücke sei kompliziert. Da die Eisenbahnüberführung Eigentum der Deutschen Bahn ist, habe die Stadt zunächst auf Maßnahmen des Unternehmens gehofft. Nach der Ablehnung der DB, geht die Stadt von Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich aus, sagt die Stadtsprecherin Ina Klein. Hinzu kämen weitere Maßnahmen am angrenzenden Parkhaus in ähnlicher Größenordnung.

Darüber hinaus bezweifelt die Stadt, dass ein Taubenschlag an diesem Standort überhaupt die gewünschte Wirkung erzielen würde. Ein Taubenhaus könne nur als Teil eines langfristigen Gesamtkonzepts erfolgreich sein. Als weiteres Problem nennt die Verwaltung das gezielte Füttern von Stadttauben. Dadurch werde die Population stabilisiert oder sogar vergrößert.

Die Tierschützerinnen halten dagegen. Sie betonen, dass ihr Ziel gerade nicht die Vermehrung der Tiere sei. „Bei uns dürfen sie sich nicht mehr vermehren“, sagt Sandra Heesen. In Mundelsheim, bei den Kliniken des Landkreises Ludwigsburg und auf dem Gelände von Ikea betreut der Verein bereits Taubenbestände und tauscht Eier gegen Attrappen aus.

Lockt ein Taubenschlag am Bahnhof wirklich neue Tiere an?

Auch in der Bietigheimer Altstadt verbuche die Gruppe bereits Vergrämungserfolge, ergänzt Marina Tenbült. „Dort ist die Situation auch nicht so schlimm wie an der Brücke.“ Das Argument, eine Fütterung im Taubenschlag locke neue Tiere an, ziehe nicht. „Tauben sind standorttreu, der Einzugsbereich beträgt nur wenige hundert Meter“.

Die Tierschützer würden sich bei den Maßnahmen einbringen. „An Geld würde es auch nicht scheitern“, ist Marina Tenbült sicher und verweist auf die Vernetzung mit großen Tierschutzorganisationen und möglichen Spendengeldern.

Für ihr Anliegen haben die Ehrenamtlichen inzwischen rund 5000 Unterschriften für den Bau des Taubenschlags an der Brücke gesammelt. Sie verweisen darauf, dass Stadttauben keine Wildtiere seien, sondern Nachfahren domestizierter Haustauben, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich selbst überlassen wurden. Daraus leiten sie eine besondere Verantwortung des Menschen ab.

Das gemeinsame Ziel von Taubenblicke und Stadt ist, die Population von Stadttauben zu vermindern. Foto: Simon Granville

Die Stadt wiederum betont, dass sie das Engagement der Ehrenamtlichen respektiere und deren Einsatz für das Tierwohl ausdrücklich anerkenne. Dennoch müssten Wirksamkeit, verfügbare Flächen sowie finanzielle und personelle Ressourcen bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden.

So bleibt die Brücke über der B 27 vorerst ein Ort, an dem zwei Sichtweisen aufeinandertreffen. Unten suchen Ehrenamtliche nach abgestürzten Küken, oben nisten die Tauben weiter zwischen Beton und Stahl. Und die Frage, ob ein Taubenhaus die Lösung wäre oder nicht, ist weiterhin umstritten.