Tierischer Einsatz in Gerlingen: Katze „Peanut“ vom Birnbaum gerettet

5 Mit der Drehleiter rückt die Feuerwehr an, um die Katze aus dem Baum zu retten – mit Happy End. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Eine Katzendame mit dem Namen Peanut steckt in den eisigen Höhen eines Birnbaums in brenzliger Lage. Die Feuerwehr rückt an – und pflückt die Katzendamen aus der Baumkrone.











Link kopiert



Eine besonders süße Ernte hat die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochabend von einem Birnbaum in der Vesouler Straße in Gerlingen gepflückt: Eine Hauskatze in großer Not hatte sich in die Krone des Baums verirrt und kam nicht mehr herunter. Wegen der tiefen Temperaturen alarmierten die Besitzer gegen 18.15 Uhr die Feuerwehr, die mit Kommandowagen und Drehleiter zur Katzenrettung anrückte.

Mit einer Tiertransportbox und dicken Handschuhen ausgerüstet fuhren zwei Feuerwehrmänner mit dem Korb der Drehleiter in Richtung Baumwipfel. Die Katzendame mit dem Namen Peanut wusste aus ihrer brenzligen Lage scheinbar tatsächlich keinen anderen Ausweg, denn sie zappelte zwar etwas, lies sich von den Feuerwehrleuten dann aber doch zügig in der Box verstauen. Zurück am Boden wurden Peanut und ihre Besitzerin wieder glücklich vereint.