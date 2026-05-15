Tierdrama am Ebnisee: Angelhaken im Gefieder – Feuerwehr rettet Gans bei Kaisersbach

Eine Gans kämpft auf dem Ebnisee mit einem Angelhaken im Gefieder ums Überleben. Spaziergänger schlagen Alarm – dann beginnt eine dramatische Rettungsaktion.
Ein Angelhaken im Gefieder, Schmerzen bei jeder Bewegung und kein Entkommen auf dem Wasser: Für eine Gans auf dem Ebnisee bei Kaisersbach wurde der Mittwoch zum tierischen Drama. Spaziergänger bemerkten das verletzte Tier am Nachmittag des 14. Mai und alarmierten die Einsatzkräfte. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, hing der Haken am Körper der Gans fest.