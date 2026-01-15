Wie jedes Haustier müssen auch Hunde regelmäßig zum Tierarzt. Was die Gebührenordnung für Tierärzte aktuell für Hundebesitzer vorsieht, erfahren Sie hier.
Hunde sind für die meisten Besitzer ein wichtiger Teil der Familie. Neben dem Zeitaufwand müssen Hundehalter auch die Kosten für die Gesundheit der Vierbeiner im Blick behalten. Mit etwa 150 bis 250 Euro sollten Hundebesitzer jährlich für Tierarztkosten rechnen. Die Landestierarztkammer BW rät im Gespräch mit unserer Zeitung dazu, diesen Betrag regelmäßig zur Seite zu legen. Alternativ kann eine Versicherung abgeschlossen werden, um anfallende Tierarztkosten aufzufangen.