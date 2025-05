Tiefflug über der Region: „Ich dachte, die stürzt gleich ab“ – Übungsflug sorgt für Aufregung

1 Eine solche A400M der Luftwaffe hat am Mittwoch einige Menschen in Backnang und Umgebung verunsichert. Foto: imago images/Steve Bauerschmidt

Ein großes, sehr tief fliegendes Flugzeug hat am Mittwoch einige Menschen in der Region beunruhigt. Eine Sprecherin erklärt, was hinter dem Flug steckte.











Ein Tiefflug über dem Rems-Murr-Kreis hat am Mittwoch für einige Aufregung gesorgt. In den sozialen Medien tauschten sich etliche besorgte Menschen aus, die ein dunkles, auffällig tief fliegendes Flugzeug beobachtet hatten. „Wir haben gedacht, dass das Ding jetzt abschmiert“, schreibt eine Frau in einer Backnanger Facebook-Gruppe. „Wir sind noch hinterher, um eventuell zu helfen.“ Andere pflichten ihr bei: „Ja, ich dachte, die stürzt gleich ab“, schreibt jemand, „die Kids waren außer Rand und Band“, meint eine Facebook-Nutzerin aus Großbottwar (Kreis Ludwigsburg).