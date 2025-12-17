„Thuja hat keine Zukunft“ - Entsorgung nur bis 28.2. möglich

Braune Thuja-Hecken sind ein Problem, sagt Volker Kugel, früherer Chef des Blühenden Barocks in Ludwigsburg. Er rät zur raschen Entsorgung, die noch bis Ende Februar erlaubt ist.
Die Zeiten der klassischen Thuja-Hecke sind vorbei. Immer mehr Gärten im Landkreis Ludwigsburg sind von einem traurigen Bild geprägt: Vertrocknete, braune Hecken, die einst als grüne Grenze zwischen Nachbarn dienten, sind inzwischen eher ein Fall für die Entsorgung. Und diese Entsorgung sollte noch im Winter geschehen - nur noch bis zum 28. Februar erlaubt das Bundesnaturschutzgesetz das Abholzen. Vom 1. März bis 30. September ist dann Schonzeit für Vögel.