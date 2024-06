Thorsten Alxneit aus Stuttgart: Er will mit Pflanzenkohle das Klima retten

Er will mit Pflanzenkohle das Klima retten

4 Sein Arbeitsplatz ist nun draußen an Behältern mit Baumrückschnitt: Thorsten Alxneit hat eine Firma für Pflanzenkohle gegründet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Vom Unternehmensberater zum Umweltschützer: Der Stuttgarter Thorsten Alxneit hat seinen Anzug gegen dreckige Hände eingetauscht. Er stellt in Obertürkheim Pflanzenkohle her – und hat damit Großes vor.











Vor vier Jahren war Thorsten Alxneit ein Mann, der im Anzug und mit Köfferchen zur Arbeit ging. Er reiste viel durch Deutschland, oft saß er 14 Stunden pro Tag an Schreib- oder Konferenztischen. Als Unternehmensberater bei Pricewaterhouse Coopers (PwC), „war das Ergebnis meiner Arbeit meist eine Powerpoint-Präsentation“, sagt er. Heute steht er oft den ganzen Tag draußen zwischen Bahngleisen und Industriebauten in Stuttgart-Obertürkheim. Seine Freunde sagen, dass sein Arbeitsplatz an die Krimi-Drogenserie „Breaking Bad“ erinnere. Abends kommt der 43-Jährige verschwitzt und mit dreckigen Händen nach Hause. Den Anzug braucht er nur noch selten.