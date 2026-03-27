Theo James und Aaron Taylor-Johnson: Wer wird 007? Zwei Bond-Anwärter zusammen auf dem roten Teppich

Noch hat Amazon keinen neuen James Bond bestätigt. Jetzt zeigten sich aber zwei der heißesten Kandidaten für die Rolle gemeinsam auf dem roten Teppich: Theo James und Aaron Taylor-Johnson feierten in London die Premiere ihres Films "Fuze".

Mehr als zwei Kollegen auf dem roten Teppich: Aaron Taylor-Johnson (35) und Theo James (41) posierten gemeinsam für die Fotografen - und James-Bond-Fans dürften dabei zweimal hingeschaut haben. Die beiden britischen Schauspieler werden seit Monaten als Favoriten für die Nachfolge von Daniel Craig (58) in der Rolle des 007 gehandelt. Gemeinsam feierten sie im Odeon West End in London jetzt aber erst mal die UK-Premiere ihres gemeinsamen Films "Fuze".

Aaron Taylor-Johnson erschien zu dem Event im dunklen Anzug mit weißen Hemd, Theo James setzte dagegen auf einen tailliert geschnittenen Zweireiher in Braun mit passendem Seidenhemd - und beide strahlten genau die Art von Eleganz ohne Anstrengung aus, die man von einem zukünftigen 007 erwarten würde.

"Fuze" als inoffizielle Bond-Bewerbung

In dem Film "Fuze" von Regisseur David Mackenzie geht es um eine Verbrechensoperation in London: Nachdem eine Weltkriegsbombe auf einer Baustelle entdeckt und die Stadt weiträumig evakuiert wird, nutzen Kriminelle das Chaos für einen großangelegten Einbruch.

Dass ausgerechnet Aaron Taylor-Johnson und Theo James gemeinsam im Film auftreten, gibt der Debatte um die Bond-Nachfolge eine neue Qualität. Die beiden zählen fünf Jahre nach Daniel Craigs Abschied zu den derzeit meistdiskutierten Kandidaten für die 007-Rolle. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Callum Turner, Henry Cavill oder Jacob Elordi.

Hinter der Kamera sind die Rollen für den nächsten Bond-Film bereits verteilt: Der kanadische Filmemacher Denis Villeneuve wird Regie führen, das Drehbuch schreibt Steven Knight. Ein offizieller Start für die Dreharbeiten steht angeblich noch nicht fest - Denis Villeneuve selbst will laut Medienberichten ohnehin erst nach Abschluss von "Dune: Part Three" ernsthaft mit der Suche nach seinem James Bond beginnen.