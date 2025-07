Theaterstück „BeHaSiBoPl“: 50 Jahre Filderstadt als bunter Theaterabend

11 Am Stammtisch geht es derb zu beim Thema 50 Jahre Filderstadt. Foto: Roberto Bulgrin

Das Theater Lindenhof bespielt mit Bürgern der Stadt das Gelände zwischen Filharmonie und der Musikschule Filum.











Wie beim Festspielhaus in Bayreuth kündigt ein Bläserensemble dezent aber auch nachdrücklich an, dass die Aufführung beginnt. Und während sich das Publikum sortiert, erwartungsfroh angesichts des ungewöhnlichen Spielorts im Freien zwischen Filharmonie und der Musikschule Filum in Filderstadt, beginnt die Aufführung: Ein Wissenschaftler und ein Dichter unterhalten sich lautstark über das Wesen der Zeit, über Zeitreisen, über das Dasein an sich.