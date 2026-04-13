Theaterhaus Jazztage: Junge Löwen und alte Hasen

Das Jugendjazzorchester bietet zum Abschluss der Theaterhaus Jazztage eine musikalisch bunte Reise.
Ohrstöpsel weg, raus aus der Vereinzelung, rein ins Vergnügen! Achtundzwanzig Musikerinnen und Musiker – zwischen 16 und 24 Jahren jung – bilden das aktuelle Jugendjazzorchester Baden-Württemberg (LaJazzO). Das feiert mit einem Jubiläumskonzert das 40-jährige Bestehen des Jazzverbandes des Landes, der für die Szene von großer Bedeutung ist. Schön, dass das Festival mit einem vielversprechenden Blick in die Zukunft des Jazz ausklingt.