Theater im Klassenzimmer: Tische zusammenschieben und Theater spielen

Das Junge Ensemble Stuttgart geht mit Stücken direkt ins Klassenzimmer. Wie reagieren die Sechstklässler in Degerloch auf das Thema Transidentität?
Als Fred beschließt, es seiner neuen Freundin Anni gleichzutun und im zugefrorenen See zu baden, wird plötzlich klar: Hier geht es nicht einfach um eine Freundschaft zwischen Junge und Mädchen. Ein Satz, der dieser Geschichte eine neue Wendung gibt: „Der Junge trägt Boxershorts und hat Brüste.“ Bei einem erwachsenen Publikum würde das sicher Irritationen auslösen. Die Schülerinnen und Schüler der Fritz-Leonhardt Realschule scheinen es dagegen selbstverständlich zu nehmen, dass es in „Fred und ich“ um Transidentität geht.