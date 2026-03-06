„The Telegraph“: Axel-Springer-Verlag kauft britische Zeitung

Der Axel-Springer-Verlag übernimmt die britische Zeitung „The Telegraph“. Ziel sei es, die Marke zum „meistgelesenen Medium der englischsprachigen Welt zu machen“. Die Einzelheiten.
Der Axel-Springer-Verlag übernimmt die britische Zeitung „The Telegraph“. Das Berliner Unternehmen erklärte am Freitag, eine Vereinbarung über den Kauf der Telegraph Media Group (TMG) zum Preis von 575 Millionen Pfund (662,4 Millionen Euro) erzielt zu haben. Ziel sei es nun, den „Telegraph“ zum „meistgelesenen und intellektuell inspirierenden, bürgerlich-konservativen Medium der englischsprachigen Welt zu machen“, erklärte Springer-Chef Mathias Döpfner.