Nach Gewichtsverlust: The Rock dementiert Steroidvorwürfe

Der Schauspieler hat sich zu Gerüchten geäußert, die behaupten, sein Gewichtsverlust stehe im Zusammenhang mit dem Absetzen von Steroiden.

Bei den Filmfestspielen in Venedig sorgte Dwayne „The Rock“ Johnson vergangene Woche nicht nur mit seinem neuen Film The Smashing Machine für Aufsehen. Auch sein verändertes Erscheinungsbild war Thema: Johnson hat seit den Dreharbeiten rund 15 Kilogramm abgenommen. Dies nährte erneut die immer wiederkehrenden Vorwürfe, seine Muskeln seien das Ergebnis von Steroidkonsum. Einige Kritiker interpretierten die Abnahme als Hinweis darauf, dass Johnson die angeblich verwendeten Steroide aus gesundheitlichen Gründen abgesetzt habe.

Schauspieler sprach kürzlich über Gesundheit Anlass für die neuerlichen Spekulationen war unter anderem ein Mitte Juni veröffentlichtes Interview mit Dr. Mark Hyman auf dessen YouTube-Kanal. Darin sprach Johnson offen über seine Gesundheit. Er berichtete, jahrelang unter Darmproblemen gelitten zu haben, die seiner Aussage nach durch wiederholte Antibiotikatherapien ausgelöst worden seien. Erst durch Ernährungsumstellungen und Probiotika habe er die Beschwerden in den Griff bekommen. Zudem erzählte er, Ärzte hätten bei ihm fälschlicherweise Ablagerungen in einer Herzarterie vermutet – eine genauere Untersuchung ergab nach seiner Aussage jedoch eine anatomische Besonderheit und keine Erkrankung. Diese Aussagen wurden von dem bekannten Fitness-YouTuber Greg Doucette aufgegriffen, um Johnsons angeblichen Steroidgebrauch erneut zu thematisieren. Mit den aktuellen Fotos aus Venedig kochte das Thema nun wieder hoch.

Reaktion auf Instagram

Der Fitness-Influencer Diagofit behauptete in einem Instagram-Video, Johnson habe seine Steroide abgesetzt und deshalb stark an Gewicht verloren. Darauf reagierte Johnson persönlich und kommentierte: „This is 100% not true.“ Weitere Stellungnahmen gab es bislang nicht. Den eigentlichen Grund für seinen Gewichtsverlust hat er inzwischen jedoch genannt.

Warum hat The Rock abgenommen?

Beim Toronto Film Festival erklärte Johnson, er müsse für eine neue Rolle deutlich abspecken – ganze 70 Pfund, also rund 30 Kilogramm. In dem Film Lizard Music von Regisseur Benny Safdie spielt er einen alten Mann namens „Chicken Man“.

Lizard Music basiert auf dem gleichnamigen Kultroman von Daniel Pinkwater und erzählt die surreale Geschichte eines Jungen, der in einer Kleinstadt geheimnisvollen, musikspielenden Echsen begegnet. Johnsons Figur, der exzentrische „Chicken Man“, ist ein älterer Einzelgänger, der dem Jungen hilft, das Rätsel um die Echsen zu lösen.