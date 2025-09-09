Nach Gewichtsverlust: The Rock dementiert Steroidvorwürfe

Der Schauspieler hat sich zu Gerüchten geäußert, die behaupten, sein Gewichtsverlust stehe im Zusammenhang mit dem Absetzen von Steroiden.
Bei den Filmfestspielen in Venedig sorgte Dwayne „The Rock“ Johnson vergangene Woche nicht nur mit seinem neuen Film The Smashing Machine für Aufsehen. Auch sein verändertes Erscheinungsbild war Thema: Johnson hat seit den Dreharbeiten rund 15 Kilogramm abgenommen. Dies nährte erneut die immer wiederkehrenden Vorwürfe, seine Muskeln seien das Ergebnis von Steroidkonsum. Einige Kritiker interpretierten die Abnahme als Hinweis darauf, dass Johnson die angeblich verwendeten Steroide aus gesundheitlichen Gründen abgesetzt habe.