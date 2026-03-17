Der Dreh zu den neuen Folgen von "The Morning Show" hat begonnen. Auf Instagram geben Reese Witherspoon und Jennifer Aniston Einblicke hinter die Kulissen.
Reese Witherspoon (49) hat den Drehstart zu den neuen Folgen von "The Morning Show" verkündet. In einem Instagram-Beitrag dazu schreibt sie: "Ich habe diese fantastische Crew so sehr vermisst! Staffel 5, wir kommen... und ja, ich werde jeden am Set umarmen." Dazu teilte die Schauspielerin einen Clip vom Produktionsgelände, in dem sie, gekleidet in einen schwarzen Hosenanzug, herumläuft und die Anwesenden willkommen heißt. "Es ist sehr wichtig, am ersten Tag nach der Rückkehr alle zu begrüßen", sagt sie in dem Video.