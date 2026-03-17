Der Dreh zu den neuen Folgen von "The Morning Show" hat begonnen. Auf Instagram geben Reese Witherspoon und Jennifer Aniston Einblicke hinter die Kulissen.

Reese Witherspoon (49) hat den Drehstart zu den neuen Folgen von "The Morning Show" verkündet. In einem Instagram-Beitrag dazu schreibt sie: "Ich habe diese fantastische Crew so sehr vermisst! Staffel 5, wir kommen... und ja, ich werde jeden am Set umarmen." Dazu teilte die Schauspielerin einen Clip vom Produktionsgelände, in dem sie, gekleidet in einen schwarzen Hosenanzug, herumläuft und die Anwesenden willkommen heißt. "Es ist sehr wichtig, am ersten Tag nach der Rückkehr alle zu begrüßen", sagt sie in dem Video.

Auch Witherspoons Co-Star in der Serie, Jennifer Aniston (57), ist zu sehen. In grauem Pullover und grauer Hose steht sie unter anderem an einer Kamera. In einer anderen Szene umarmen sich die beiden Schauspielerinnen innig. Zu sehen ist zudem, wie Aniston Witherspoon einen Klaps auf den Po gibt.

Jennifer Aniston: "Wir sind zurück"

Am Ende des Clips nehmen die beiden Hauptdarstellerinnen und Produzentinnen der Serie hinter dem legendären Nachrichtentisch der Show Platz. "Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 'Morning Show'. Wir haben eine Eilmeldung", sagt Witherspoon. Aniston fügt hinzu: "Das ist Staffel 5, und wir sind zurück."

Die beiden Stars schlüpfen auch in den neuen Folgen wieder in ihre Hauptrollen als Alexandra "Alex" Levy und Bradley Jackson. Vor wenigen Tagen wurde außerdem bekannt, dass sich die Apple-TV-Serie über einen prominenten Neuzugang freuen darf. Jeff Daniels (71) wird bei der fünften Staffel von "The Morning Show" dabei sein. Das berichtete unter anderem "The Hollywood Reporter". Er soll einen milliardenschweren Gründer einer Investmentfirma spielen. Mehr ist über die Figur noch nicht bekannt.

Dass "The Morning Show" weitergeht, wurde bereits unmittelbar vor der Premiere der vierten Staffel im September 2025 verkündet. Ein Startdatum für Staffel fünf gibt es noch nicht. Bleibt es beim bisherigen Ausstrahlungszyklus, ist mit einer Veröffentlichung im Jahr 2027 zu rechnen.