The Masked Singer: Barbara Becker fliegt gleich zum Auftakt raus

"The Masked Singer" ist zurück und sogleich ging es ans Eingemachte. Zum Auftakt verging dem Smiley kurz das Lachen - als erster Star kam hinter der Maske Barbara Becker zum Vorschein.
Da ist dem Smiley wohl kurz das Lächeln abhanden gekommen. Zum Auftakt der 12. Staffel von "The Masked Singer" am Samstagabend auf ProSieben begann wieder das muntere Rätselraten über die geheimen Identitäten der prominenten Teilnehmer. Und weil es bei der ungewöhnlichen Gesangsshow sogleich ohne Stützräder losgeht, wurde schon in Folge eins einer der neun Stars nach Hause geschickt. Erwischt hat es besagten Smiley - unter dem sich niemand Geringeres als Barbara Becker (59) befand.