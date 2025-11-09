The Masked Singer: Barbara Becker fliegt gleich zum Auftakt raus

"The Masked Singer" ist zurück und sogleich ging es ans Eingemachte. Zum Auftakt verging dem Smiley kurz das Lachen - als erster Star kam hinter der Maske Barbara Becker zum Vorschein.

Da ist dem Smiley wohl kurz das Lächeln abhanden gekommen. Zum Auftakt der 12. Staffel von "The Masked Singer" am Samstagabend auf ProSieben begann wieder das muntere Rätselraten über die geheimen Identitäten der prominenten Teilnehmer. Und weil es bei der ungewöhnlichen Gesangsshow sogleich ohne Stützräder losgeht, wurde schon in Folge eins einer der neun Stars nach Hause geschickt. Erwischt hat es besagten Smiley - unter dem sich niemand Geringeres als Barbara Becker (59) befand.

Verona Pooth muss noch Jury-Erfahrung sammeln Vor allem bei der neu aufgestellten Jury um Verona Pooth und Chris Tall sorgte das für Überraschung. Gemeinsam mit dem Gastjuror der Episode, Schauspieler Edin Hasanovic, tappten sie bezüglich der Identität des Grinsekostüms völlig im Dunkeln. Pooth jedoch noch etwas mehr als ihre männlichen Kollegen: Sie war vor der Demaskierung felsenfest davon überzeugt, dass ein Mann unter der Maske stecken würde, tippte unter anderem auf Popsänger Alvaro Soler und später auf Jimi Blue Ochsenknecht. Chris Tall hatte sich derweil auf Katrin Bauerfeind festgelegt, Hasanovic wähnte Katja Burkard hinter dem Smiley.

Ihre Teilnahme war wohl behütetes Geheimnis

Etwas pikiert scherzte Becker nach der Enthüllung in Richtung ihrer guten Freundin Pooth: "30 Jahre kennen wir uns. Schatz, ich bin es!" Dass es jetzt schon vorbei für sie ist, findet die Designerin natürlich extrem schade. Dennoch könne sie nach ihrer Teilnahme stolz sagen: "Ich habe es sehr geliebt und sehr viel gelernt, auch über mich." Ihre gemeinsamen Kinder mit Ex-Mann Boris Becker wussten offenbar nichts von ihrer Teilnahme, wie sie zudem verriet. Schließlich "wohnen die nicht mehr bei mir, das hilft".

Damit befinden sich noch acht mysteriöse Stars im Rennen um den Sieg - laut Moderator Matthias Opdenhövel sollen sich auch internationale Größen darunter befinden. Zu enthüllen gilt es noch Dude, Eggi, Harry Otter, King Kiss, Muuhnika, Quietsch und Rave-ioli.