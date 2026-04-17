The Mandalorian and Grogu: CinemaCon zeigt die ersten 17 Minuten des neuen Star Wars-Films

Disney hat auf der Branchenmesse CinemaCon in Las Vegas die ersten 17 Minuten von "The Mandalorian and Grogu" präsentiert. Neben reichlich Action im Schnee bekamen die anwesenden Kinobetreiber auch einen prominenten Neuzugang zu sehen: Sigourney Weaver.

Disney hat auf der Fachmesse CinemaCon in Las Vegas den versammelten Kinobetreibern einen ausführlichen Vorgeschmack auf die nächste "Star Wars"-Produktion geboten. Regisseur Jon Favreau (59) betrat die Bühne des jährlichen Branchentreffens und enthüllte die ersten 17 Minuten von "The Mandalorian and Grogu", der im kommenden Monat in den Kinos anlaufen wird.

Action im Schnee Die Eröffnungssequenz führt laut "Variety" den Kopfgeldjäger Mando, gespielt von Pedro Pascal (51), auf einen verschneiten Planeten. Dort schleicht er sich in ein geheimes Treffen von Imperium-Sympathisanten ein und sprengt mehrere der schwer bewaffneten AT-AT-Läufer in die Luft. In einer imperialen Basis kämpft er sich anschließend durch Reihen von Schneetruppen - mit Blaster, Messer und Flammenwerfer. Auch Grogu, der kleine grüne Nachwuchs-Jedi, der von Fans liebevoll "Baby Yoda" genannt wird, steht seinem Beschützer zur Seite. Als der Anführer des Imperiums eine Aufklärungsdrohne auf die beiden loslässt, bereitet Grogu dem Gerät per Machteinsatz ein explosives Ende.

Sigourney Weaver und Jeremy Allen White mit an Bord

Nach dem Einsatz kehren Mando und Grogu gemeinsam mit ihrem Piloten Zeb Orrelios - bekannt aus der Animationsserie "Star Wars Rebels" - zu einem Stützpunkt der Neuen Republik zurück. Dort wartet Anführerin Ward auf sie, verkörpert von Hollywoodstar Sigourney Weaver (76). Sie rügt das Duo dafür, ihre Zielperson ohne verwertbare Informationen getötet zu haben - und erteilt sogleich den nächsten Auftrag: Rotta the Hutt, Sohn des berühmten Verbrecherkönigs Jabba, soll aus den Händen konkurrierender Gangster befreit werden. Die Stimme für den Hutt-Sprössling liefert "The Bear"-Star Jeremy Allen White (35). Anschließend besteigen die Helden ein glänzendes, nagelneues Raumschiff und starten ins All.

Ein Teil dieser Anfangssequenz sowie zahlreiche weitere actiongeladene Szenen sind auch im finalen Trailer zu sehen, der im Zuge der CinemaCon veröffentlicht wurde.

Rückkehr auf die große Leinwand

Für Din Djarin und Grogu bedeutet der Film den Sprung vom Streamingdienst ins Kino. Zuvor liefen die beiden Figuren drei Staffeln lang bei Disney+ in der Serie "The Mandalorian". "The Mandalorian and Grogu" ist zudem die erste Kinoproduktion aus dem "Star Wars"-Universum seit "Der Aufstieg Skywalkers" aus dem Jahr 2019.

Der Kinostart in Deutschland ist der 20. Mai, also bereits in knapp einem Monat. Auf den nächsten Ausflug in die weit, weit entfernte Galaxis müssen Fans ebenfalls nicht allzu lange warten: Bereits im Mai 2027 soll Ryan Gosling in "Star Wars: Starfighter" durchs Leinwand-Weltall düsen. Seit "Der Astronaut" kennt er sich dort ja bestens und ausgesprochen erfolgreich aus.