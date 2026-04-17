The Mandalorian and Grogu: CinemaCon zeigt die ersten 17 Minuten des neuen Star Wars-Films

Disney hat auf der Branchenmesse CinemaCon in Las Vegas die ersten 17 Minuten von "The Mandalorian and Grogu" präsentiert. Neben reichlich Action im Schnee bekamen die anwesenden Kinobetreiber auch einen prominenten Neuzugang zu sehen: Sigourney Weaver.
Disney hat auf der Fachmesse CinemaCon in Las Vegas den versammelten Kinobetreibern einen ausführlichen Vorgeschmack auf die nächste "Star Wars"-Produktion geboten. Regisseur Jon Favreau (59) betrat die Bühne des jährlichen Branchentreffens und enthüllte die ersten 17 Minuten von "The Mandalorian and Grogu", der im kommenden Monat in den Kinos anlaufen wird.