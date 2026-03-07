The Gimp: Pulp Fiction-Darsteller Stephen Hibbert mit 68 Jahren gestorben

Er spielte eine der seltsamsten Figuren der Filmgeschichte: Stephen Hibbert, bekannt als "The Gimp" aus Quentin Tarantinos "Pulp Fiction", ist tot. Der Schauspieler und Autor starb laut seiner Familie überraschend an einem Herzinfarkt. Er wurde 68 Jahre alt.
Mit einer der unheimlichsten Nebenrollen der Filmgeschichte hat sich Stephen Hibbert (1960-2026) ins kollektive Gedächtnis des Kinos eingeschrieben: Als stumme, ledergewandete Figur "The Gimp" in Quentin Tarantinos Meisterwerk "Pulp Fiction" hinterließ er 1994 einen bleibenden Eindruck - obwohl er kaum einen Ton sagte. Nun ist der Schauspieler und Autor tot. Hibbert starb am Montag in Denver an einem Herzinfarkt. Er wurde 68 Jahre alt.