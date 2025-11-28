Thanksgiving: Amber Heard zeigt seltenes Foto von Tochter Oonagh

Amber Heard (39) hat ihre Instagram-Follower mit einem seltenen Foto ihrer Tochter Oonagh überrascht. An Thanksgiving teilte die Schauspielerin einige Rückblicke aus den vergangenen Jahren. Während Heard auf den meisten Bildern allein zu sehen ist, zeigt der sechste Schnappschuss ihre 2021 geborene Tochter. Oonagh sitzt mit einem bunten Lätzchen am gedeckten Tisch. Einen Arm streckt sie in die Höhe, mit dem anderen hält sie ihren Stuhl fest. Ihre blonden Haare sind zu einem hohen Zopf gebunden. Heard ist gerade offenbar dabei, ihren Teller zu befüllen.

"Thanksgiving-Freuden im Laufe der Jahre. Ein Rückblick auf all die vollen Herzen und Teller, die ich geteilt habe. Ich hoffe, dass ihr dieses Jahr in beiderlei Hinsicht gut versorgt seid", schrieb Heard dazu. Aus welchem Jahr das Bild mit ihrer Tochter stammt, verriet sie nicht.

Amber Heard begrüßte 2025 Zwillinge

Amber Heards erstes Kind kam am 8. April 2021 per Leihmutter zur Welt. Dazu meldete sich Heard wenige Monate später erstmals zu Wort. "Ich freue mich sehr, euch diese Neuigkeit mitzuteilen. Vor vier Jahren habe ich beschlossen, dass ich ein Kind haben möchte", schrieb sie zu einem Foto von sich mit dem Baby. Die Ex-Frau von Johnny Depp (62) erklärte, dass sie es jedoch zu ihren "eigenen Bedingungen" machen wollte. Über ihre Tochter schwärmte sie: "Sie ist der Beginn vom Rest meines Lebens."

Am 11. Mai gab Heard in diesem Jahr dann überraschend die Geburt ihrer Zwillinge, Tochter Agnes und Sohn Ocean, bekannt. Zuvor hatte sie von nur einem Kind gesprochen. "Den Muttertag 2025 werde ich nie vergessen. Dieses Jahr freue ich mich riesig, die Vollendung meiner jahrelangen Familienplanung feiern zu können", kommentierte Heard ein Instagram-Bild, auf dem die Füßchen der Babys zu sehen sind. Ob sie die Kinder selbst bekam oder eine Leihmutter sie zur Welt brachte, ließ sie offen.

Rechtsstreit endete 2022

Amber Heard war von 2015 bis 2017 mit Johnny Depp verheiratet. Zwischen dem Ex-Paar kam es zu einem öffentlichen Rechtsstreit, der im Dezember 2022 mit einem rechtlichen Vergleich endete.