Tennisspielerin des TEC Waldau: Auf den Spuren von Angelique Kerber

Victoria Pohle hat erneut die deutsche U-18-Hallenmeisterschaft gewonnen. Über neue Ziele im Profibereich und Parallelen zur zweitbesten Spielerin Deutschlands.
Größer könnten die Fußstapfen kaum sein. Als erste Spielerin seit Angelique Kerber hat Victoria Pohle die deutschen U-18-Tennis-Hallenmeisterschaften zweimal in Folge gewonnen. Am vergangenen Wochenende setzte sie sich im Finale in Essen mit 7:6 und 7:5 gegen Leticia Solakov (TC Deuten) durch. Damit ist der 18-Jährigen vom Bundesligisten TEC Waldau der perfekte Abschluss ihrer Jugendkarriere gelungen. Startet Pohle nun auch im Profibereich durch? Folgt sie auch dort den Spuren der dreimaligen Grand-Slam-Turniergewinnerin Kerber?