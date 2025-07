Tennis: TEV RW Fellbach: Überraschendes Erfolgserlebnis

1 Arina Vasilescu gewinnt das Spitzeneinzel für den TEV RW Fellbach. Foto: Günter Schmid

Die Tennisspielerinnen des TEV RW Fellbach gewinnen in der Oberliga gegen den TC Leonberg knapp mit 5:4 und sind dem Ligaverbleib nun sehr nahe.











Die Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach haben am dritten Spieltag in der Oberliga sich selbst und auch die Konkurrenz überrascht. Eigentlich war geplant gewesen, dass sich der Aufsteiger im Kampf um den Klassenverbleib auf die beiden letzten Saisonspiele gegen die direkten Rivalen Sportfreunde Schwendi und TC Bad Friedrichshall konzentriert. In den ersten drei Begegnungen, so hatte die Vermutung gelautet, sei gegen übermächtige Gegner ohnehin nichts zu holen.