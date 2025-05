Tennis: Stuttgarts Tennisfans hoffen auf Alexander Zverev

1 Nach fünf Jahren ohne ihn hoffen die Stuttgarter Tennisfans auf ein Weissenhof-Turnier mit Alexander Zverev. Foto: Imago/USA TODAY Network

Der ATP-Rasenklassiker auf dem Weissenhof bietet vom 7. bis 15. Juni ein starkes Teilnehmerfeld. Obendrein sehnen sich die Fans nach einem Start des Weltranglistenzweiten Alexander Zverev.











Link kopiert



Es ist der Auftakt der Rasensaison auf der Tennistour der Männer, der Start des so genannten „Wimbledon Swing“ mit dem Höhepunkt der All England Championships an der Londoner Church Road. Unmittelbar in der Woche nach den French Open gibt es für die Topspieler bei den Boss Open, dem Rasen-Klassiker auf dem Stuttgarter Killesberg vom 7. bis 15. Juni, zunächst wieder die Möglichkeit, sich auf den auf acht Millimeter Grashöhe getrimmten Rasencourts für Wimbledon einzuspielen – und obendrein den Titel in Stuttgart zu sichern.