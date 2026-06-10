Tennis-Star in Stuttgart: Sindelfinger Friseur macht Nick Kyrgios die Haare

Da staunte Andreas Contino nicht schlecht, als er diese Instagram-Nachricht auf seinem Smartphone las: Der Tennis-Star Nick Kyrgios fragte den Sindelfinger Friseur am vergangenen Samstag persönlich, ob er am Abend nach Stuttgart ins Hotel kommen könne, um ihm die Haare zu machen. Er brauche nur einen rasierten Kopf und einen getrimmten Bart, schrieb Kyrgios.

„Wie er auf mich kam, weiß ich nicht“, berichtet Contino, „und ich habe ihn auch nicht gefragt.“ Aber er sei in der Region gut vernetzt und in Stuttgarter Sportler-Kreisen bekannt. „Irgendwer wird dem Nick einen Tipp gegeben haben“, glaubt der 37-jährige Sindelfinger, der einige Zeit Co-Trainer bei den Fußballern des TSV Ehningen, aber auch schon Coach von Stuttgarter Teams war.

Andreas Contino sagt zunächst ab

Das Erstaunliche: Andreas Contino gab dem australischen Tennis-Profi zunächst eine Abfuhr. „Der Samstagabend ist für die Familie reserviert - ohne Wenn und Aber“, betont Contino, der im Dezember erst Vater geworden ist. Doch Nick Kyrgios ließ offenbar nicht locker. Dann solle der Friseur eben um 23.30 Uhr ins Stuttgarter Hotel kommen - da sei die Familienzeit ja wohl vorbei. „Da hatte er wohl recht“, lacht Contino.

Also fuhr der Sindelfinger Friseur zu nachtschlafender Zeit zum Hotel Le Meridien in Stuttgart und traf sich dort mit Nick Kyrgios. Die beiden verstanden sich offenbar hervorragend. „Neben dem Haareschneiden haben wir coole Gespräche geführt“, berichtet Contino, „er ist ein sehr netter, offener Kerl. Es kam mir vor, als würden wir uns schon Jahre kennen.“ Seitdem gibt es einen regen Austausch per Smartphone. „Er fragt zum Beispiel, was er so machen könnte in Stuttgart - da habe ich ihm ein paar Sachen empfohlen.“

Nick Kyrgios ist nicht nur ein offener Typ, er gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten des Tenniszirkus - was auch auf der „Players Party“ des traditionsreichen Stuttgarter Weissenhof-Turniers deutlich wurde. Kyrgios konnte dort nach langer Verletzungspause seinen überraschenden Achtelfinaleinzug feiern - ob der Erfolg auch an der neuen Frisur lag?

Weiteres Treffen auf Mallorca geplant

Andreas Contino ist nun im Urlaub auf Mallorca. Dort wird Nick Kyrgios tatsächlich nächste Woche auch sein, denn auf der Baleareninsel steht das nächste Tennisturnier an. „Da werden wir uns wohl wieder treffen“, erzählt der Sindelfinger - zum Haareschneiden und für „coole“ Gespräche.

Andreas Contino bei seiner 24-Stunden-Aktion in Sindelfingen nach Weihnachten 2025 Foto: Eibner-Pressefoto/Carsten Schwering

Sowieso ist Andreas Contino für unkonventionelle Aktionen zu haben. Nach dem Weihnachtsfest 2025 stand er 24 Stunden nonstop in seinem „Bel Hair“-Salon in Sindelfingen zur Verfügung, um Bedürftigen und Interessierten kostenlos die Haare zu schneiden. Das Trinkgeld sammelte der Friseur seinerzeit für seine neugeborene Tochter Rosalia ein.