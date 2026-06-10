Tennis-Star in Stuttgart: Sindelfinger Friseur macht Nick Kyrgios die Haare

Beim Tennisturnier am Stuttgarter Weissenhof trifft sich die Weltelite. Als der australische Tennis-Star Nick Kyrgios einen Friseur brauchte, buchte er spontan einen Sindelfinger.
Da staunte Andreas Contino nicht schlecht, als er diese Instagram-Nachricht auf seinem Smartphone las: Der Tennis-Star Nick Kyrgios fragte den Sindelfinger Friseur am vergangenen Samstag persönlich, ob er am Abend nach Stuttgart ins Hotel kommen könne, um ihm die Haare zu machen. Er brauche nur einen rasierten Kopf und einen getrimmten Bart, schrieb Kyrgios.