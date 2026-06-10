Nick Kyrgios ist die Skandalnudel des Tennissports, er war von der Bildfläche verschwunden – in Stuttgart gibt er sein Comeback.
Der Mann, den sie alle nur Rüpel nennen in der Tennisszene, gibt sich auf dem Stuttgarter Weissenhof handzahm. Nick Kyrgios, die Skandalnudel des Tennissports, darf sich die Ehre geben bei den Boss Open. Fast schon vergessen war der 31-jährige Australier - nach vier Knie-Operationen ist er zwischen März 2025 und Januar 2026 nur einmal auf dem Tennisplatz gestanden, bei einem Showmatch gegen die Belarussin Aryna Sabalenka, der Nummer 1 der Frauen.