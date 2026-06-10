Tennis in Stuttgart: Nick Kyrgios: Der Rüpel gibt sich handzahm
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Nick Kyrgios in Aktion bei den Boss Open - der australische Exzentriker feiert in Stuttgart sein Comeback. Foto: Marijan Murat/dpa

Nick Kyrgios ist die Skandalnudel des Tennissports, er war von der Bildfläche verschwunden – in Stuttgart gibt er sein Comeback.

Der Mann, den sie alle nur Rüpel nennen in der Tennisszene, gibt sich auf dem Stuttgarter Weissenhof handzahm. Nick Kyrgios, die Skandalnudel des Tennissports, darf sich die Ehre geben bei den Boss Open. Fast schon vergessen war der 31-jährige Australier - nach vier Knie-Operationen ist er zwischen März 2025 und Januar 2026 nur einmal auf dem Tennisplatz gestanden, bei einem Showmatch gegen die Belarussin Aryna Sabalenka, der Nummer 1 der Frauen.

 

Nun bekam er vom Veranstalter in Stuttgart eine Wildcard, ebenso wie für die hinterher anstehenden Turniere auf Mallorca und in Halle/Westfalen – und Kyrgios zog durch einen glatten Zweisatzsieg ins Achtelfinale an diesem Donnerstag gegen den japanischen Qualifikanten Sho Shimabukuro ein. Es war erst sein zweites Match in diesem Jahr. Kyrgios wird aktuell nicht mal mehr in der Weltrangliste geführt.

„Ich hatte viele Operationen und freue mich riesig, wieder zurück zu sein“, sagte der Australier nun in Stuttgart: „Ich bin zufrieden, wie mein Körper reagiert hat - nach der Wiederherstellung meines Handgelenks und vier Knie-Operationen muss ich erstmal sehen, wie ich mich fühle.“

Nick Kyrgios gibt sich charmant

Offenbar fühlt sich der Mann, der im Wimbledon-Finale 2022 gegen Novak Djokovic verlor und sieben Turniersiege in seiner Karriere feierte, gut. Und er macht in Stuttgart das, was er in den vergangenen Jahren schon einige Male versucht hat: Er startet eine Art Charme-Offensive – weil er sein Image als Rüpel zum Ende seiner von Skandalen geprägten Karriere ablegen will. „Hierherzukommen, die Liebe zu spüren und Tennis auf hohem Niveau zu spielen, bedeutet mir viel“, sagte Kyrgios also nach seinem Auftaktsieg auf dem Killesberg: „Für solche Momente spiele ich noch.“

Wenn Kyrgios in diesen Tagen über die Anlage des TC Weissenhof geht und zum Training oder dem Spiel unterwegs ist, dann grüßt er freundlich, er winkt und ist extrem zugänglich – anders als so manch anderer Profi, der mit Kopfhörern im Ohr den Tunnelblick wahrt. Und anders als der frühere Kyrgios, vor dem sich Gegner und Publikum einst in Acht hatten nehmen müssen.

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Die Stuttgarter Tennisfans also dürfen in dieser Woche weiter gespannt sein, ob der Bad Boy des Tennis wie von ihm selbst angepeilt weiter freundlich und höflich auftritt und obendrein Fairness auf dem Platz walten lässt. Denn das Bild, das Tennisfreunde vor Augen haben, wenn sie an Kyrgios denken, ist seit Jahren ein anderes: ein unfreundliches und unhöfliches. Um es milde auszudrücken.

Wutausbrüche und wüste Beschimpfungen, Ausspucken vor dem Schiedsrichterstuhl, zertrümmerte Schläger, umherfliegende Trinkflaschen, Stinkefinger in Richtung des Publikums, Stuhlwürfe, etliche Disqualifikationen – die Skandalakte des Australiers ist so dick, dass sie kaum zwischen zwei gängige Buchdeckel passt.

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Düstere Kapitel gab es zuhauf in der Karriere des Sohnes eines Griechen und einer Halb-Malaysierin, auf und neben dem Platz. Vor ein paar Jahren offenbarte Kyrgios etwa große Alkoholprobleme. „Es war eine Menge, 20 oder 30 Drinks täglich“, sagte der ehemalige Weltranglisten-13. in einem Podcast: „Ich habe gesoffen wie ein Fisch. Dann habe ich am nächsten Tag gegen Rafael Nadal gespielt und ihm das Leben schwer gemacht.“

Schwer hatten es viele, die mit Kyrgios zu tun hatten. Sein einstiger Doppelpartner Michael Venus kritisierte Kyrgios vor ein paar Jahren scharf: „Er hat die Reife eines Zehnjährigen. Am Ende des Tages ist er einfach nur ein absoluter Idiot.“

Breitseite von Kollege Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas spielte auch schon Doppel an der Seite des Australiers, nach einem Einzelduell der beiden sprach der Grieche Klartext: „Nick mobbt seine Gegner permanent, er war vermutlich in der Schule ein Tyrann. Ich mag keine Leute, die andere Leute niedermachen.“ Kyrgios hatte damals im Spiel mehrere Bälle direkt auf den Körper von Tsitsipas gedroschen.

Auch neben Platz produzierte Kyrgios Negativschlagzeilen satt. Vor ein paar Jahren bekannte er sich für schuldig, seine damalige Freundin im Januar 2021 bei einem Streit zu Boden geschubst zu haben – er entging allerdings einer Verurteilung wegen einer „einzelnen Dummheit“, wie die Richterin es nannte. Ein Psychologe hatte dem Gericht vorher mitgeteilt, dass Kyrgios an schweren Depressionen leide.

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Kyrgios selbst sprach offen seine Depressionen, die 2019 Suizid-Gedanken ausgelöst hätten. Bei einem Turnier in Mexiko habe er auf dem Balkon eines Hotels „ernsthaft darüber nachgedacht“, sagte der frühere Doppelgewinner der Australian Open. Die Erinnerung daran, dass er Fans hinter sich wisse, habe ihm geholfen, seine Probleme zu lösen.

Kyrgios, das ist der Eindruck in Stuttgart, scheint die Kurve bekommen zu haben. Zu beobachten möglicherweise auch auf dem Platz, bei in seinem Achtelfinale an diesem Donnerstag.

 