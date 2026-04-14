Tennis in Fellbach und Kernen: Verbundenheit im Ehrenamt

In den Tennisvereinen und Tennisabteilungen in Fellbach und Kernen gab es einige Veränderungen in der Führungsspitze. In diesen Tagen startet die Freiluft-Saison.
Laut einer Studie fällt es Sportvereinen in Deutschland immer schwerer, ehrenamtliche Funktionsträger zu finden. 17,5 Prozent der Vereine fühlten sich wegen dieses Problems gar in ihrer Existenz bedroht. In Tennisvereinen scheint diese Entwicklung nicht ganz so ausgeprägt zu sein. Das mag auch daran liegen, dass die Mitgliederzahl beim Deutschen Tennis-Bund (DTB) im vergangenen Jahr erneut gestiegen ist – zum fünften Mal nacheinander. Der größte Tennisverband weltweit zählt heuer erstmals seit 2012 wieder mehr als 1,5 Millionen Mitglieder in 8640 Vereinen. Das sind zwar immer noch deutlich weniger als in den Boomzeiten Anfang der 1990er Jahre – damals waren es gut 2,3 Millionen – aber der Trend geht wieder nach oben. Als Hauptgrund für ihr Engagement in den Vereinen nennen die Vorstandsmitglieder, die im Schnitt immer älter werden, zuvorderst persönliche Werte und Überzeugungen, gefolgt von Verbundenheit zum jeweiligen Verein.